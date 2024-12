Tarot del Colibrí para el 29 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Siete de espadas:

Engaño. Mentira. Robo. Traición.

Carta 2 - Reina de oros:

Practicidad. Independencia. Cuidado maternal. Estabilidad. Generosidad. Bienestar

Carta 3 - Diez de copas:

Amor. Hogar. Familia.Estabilidad. Felicidad.

Mensaje final:

Las cartas dicen hoy que una persona ha tenido comportamientos poco correctos con alguien. Aparentemente está persona huye de una situación o se aleja de alguien de manera traicionera, no da la cara para resolver las cosas adecuadamente, se escapa con plena conciencia de lo que está haciendo, incluso si se observa la carta que representa esa situación, el 7 de espadas, en el rostro del sujeto puede captarse cierta satisfacción, aunque está procediendo mal y lo sabe, lo disfruta. Atrás queda una reina de oros, un ser muy maternal y generoso, alguien que no le teme al trabajo. Puede ser por ejemplo una mujer que cuida de su hogar, y a la vez se las ingenia para trabajar y generar dinero para los suyos, o que administra muy bien lo poco o mucho que llega a sus manos para que nada falte en la casa. Esta reina está sufriendo traición y mentiras por parte de ese alguien que la abandona cobardemente y no solo a ella, sino también a un hogar donde tenía estabilidad y alegría. Seguramente el sujeto que escapa piensa que por fin irá hacia donde quiere estar y que allí todo será mucho mejor, pero nadie puede construir felicidad pisoteando a los demás, mintiendo o huyendo a traición. La felicidad necesita de bases sólidas, construidas desde el amor, la sinceridad y el respeto por los demás, lo demás no puede llamarse felicidad, será otra cosa, pero no felicidad, tal vez un goce momentáneo y superficial que pronto pasará y sólo dejará un gran vacío.