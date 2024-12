El huevo: un superalimento con grandes beneficios para la salud

El huevo es uno de los alimentos con mayor historia de la humanidad. Así, es uno de los productos más consumidos en cualquier hogar, dado su asequible precio, su sabor y su importancia en cientos de elaboraciones culinarias. Pero además también cuenta con importantes beneficios para la salud, convirtiéndose en un superalimento.

Así, el huevo es un alimento altamente rico en vitaminas y proteínas, los cuales se utilizan para multitud de elaboraciones gastronómicas. Eso sí, antes de su consumo requiere de varios cuidados, tanto a la hora de adquirirlos, conservarlos en casa o manipularlos.

Consumir huevo en mal estado podría provocar un importante malestar en el organismo, afectando directamente a la zona intestinal.

El huevo es un alimento que cuenta con importantes propiedades en su composición. Por todo ello puede ser tildado de ‘superalimento’. En este sentido, tanto la clara como la yema contienen una parte sustancial de proteínas de alto valor biológico.

Beneficios del huevo como superalimento

Debido a las múltiples propiedades que alberga en su composición, la ingesta de huevos comprende diferentes beneficios para la salud. Por ejemplo, la yema es rica en grasas. Si bien, el conjunto de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados supera ampliamente al de grasa saturada.

Además, su proporción de ácido oleico, linoleico y omega 3 tiene una gran importancia por los efectos positivos que genera en la salud.

Otro apunte importante en cuanto a la yema es que es una importante fuente de vitamina D. Por cada 100 gramos de huevos, obtenemos en torno a 87 IU. Es un alimento idóneo para complementar el aumento de este micronutriente más allá de la exposición solar,

Por otra parte, este ‘superalimento’ constituye la mayor fuente alimenticia de colina; que se trata de un compuesto necesario para distintos procesos metabólicos del cuerpo humano.

Los huevos son ricos en vitaminas, luteína, zeaxantina o carotenoides con acción antioxidantes. A estos últimos se les atribuye la capacidad de prevenir la degeneración macular y enfermedades coronarias como el infarto cerebral.

Por todos estos motivos, los huevos son un excelente alimento para la salud y por ello es necesario incorporarlo de forma habitual en la dieta semanal.

Ingesta recomendada

A pesar de ser un alimento con bastantes propiedades nutritivas, es necesario limitar el consumo de cualquier alimento, ya que todo en exceso puede generar diferentes afecciones a la salud.

Continuando con las propiedades de este superalimento, desde la OCU destacan que los huevos aportan entre un 10% y un 20% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Pero además, también supone una importante fuente de diversos minerales como el fósforo, hierro, selenio o zinz.

En cuanto a su ingesta semanal, en el año 1973, la Asociación Americana del Corazón recomendó limitar su consumo a tres unidades a la semana, basándose en un alto contenido en colesterol de hasta 200 mg por huevo. Sin embargo, estudios posteriores han desmitificado al huevo como un elemento que aporta alto colesterol.

Así, en cualquier caso, desde la OCU aconsejan no abusar del huevo. No obstante, advierten que tomar un huevo cada día no aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y tampoco eleva el nivel de colesterol en sangre, tal y como se podría pensar.