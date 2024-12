Tarot del Colibrí para el 30 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Siete de espadas:

Traición. Hurto. Engaño. Estrategia.

Carta 2 - El carro:

Triunfo. Movimiento. Decisión. Determinación. Ir tras un objetivo.

Carta 3 - As de bastos:

Nuevos comienzos. Acción. Pasión.

Mensaje final:

Alguien que puede haber salido de una situación en la que claramente no quería estar, elabora una estrategia para dejar esa situación atrás, tal vez no lo hace de la mejor manera, puede que haya mentido o traicionado. El tarot dice que esa persona ejecuta esa acción para moverse hacia otro lugar con mucha determinación y energía. Este alguien toma las riendas de su vida y va tras un objetivo que se ha fijado en alguna situación vital. Nada, ni nadie, podrá detener su movimiento, vencerá los obstáculos que se presenten en el camino hacia su meta. Ha decidido que no hay tiempo que perder y que debe hacer lo que quiere hacer sin demora. Las cartas finalizan diciendo que lo que este sujeto busca es un nuevo comienzo en algo o con alguien. Se pone en movimiento por una nueva oportunidad para su vida y lo hace con mucho apasionamiento y fuerza.