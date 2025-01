Sin lugar a dudas, en muchos hogares cuentan con los perros como un miembro más de la familia, ya que es una mascota muy apreciada y consentida por todos. Ellos usan formas para comunicarse. Una de ellos es la causa por la que te lamen los perros. Pero ¿sabías que una de ellas es aullar?

¿Qué es un aullido?

Un aullido o aulló es la voz más común que producen los lobos, sus cachorros, chacales, coyotes, dingos, zorros, hienas y los perros domésticos.

Aunque estos últimos pueden aullar, no suelen hacerlo con frecuencia; debes saber que es su forma de comunicarse con el resto de los miembros de su manada.

Es muy habitual que los perros ladren, giman, lloren, retraigan las orejas o escondan el rabo para comunicarse y así mostrar sus necesidades, preferencias e incluso preocupaciones. Pero, sin lugar a dudas ladrar es el más característico en su misión de vigilar y advertir del peligro, pero existen un número de ellos que aúllan, y es más común en los lobos.

Pero no es de extrañar que los perros lo hagan, ya que los lobos son los antepasados de los caninos domésticos, su repertorio es variado, amplio y ruidoso. Pero no todos aúllan, por eso muchos alegan que cuando lo hacen, es que están rememorando un instinto salvaje similar al de sus antepasados.

¿Por qué aúllan los perros?

Aunque no sea habitual en los perros aullar es un manera no verbal de expresarse, es la manera que tienen ellos de dar información sobre su estado emocional, su ánimo e incluso su salud. Por lo general no implica nada negativo, ya que es su forma de llamar la atención unos a otros pero puede que en algún momento sea por estrés, dolencia, miedos o falta de cariño.

Los tonos en que los perros aúllen pueden indicarnos qué sucede con ellos. Si es un aullido como de lástima y bajo, puede ser por algún dolor o molestia. Si es agudo, fuerte y sonoro puede originarlo estar mucho tiempo en soledad, pero sin lugar a dudas algo quieren comunicar y es imposible evitar que los hagan.

Los perros aúllan para demostrar su estado emocional

El aullido de los perros es una señal indicativa de cómo se encuentra emocionalmente y anímico, lo cual es muy expresivo en ellos, así que hay que prestarle atención cuando aúllan, recuerda que son unos animales muy inteligentes.

Algunos perros aúllan para comunicarse con otros de su especie, es una de las funciones más importantes e incluso es una respuesta al emitido por otros

Los perros aúllan cuando la familia se reúne

Los perros aúllan al tener a la familia unida, por increíble que parezca, una cena, una celebración, acá los aullidos son de alegría y excitación, tener al clan reunido les da felicidad. E incluso lo hacen con sus dueños, cuando regresan a casa después de un día de trabajo, y así expresan que está contento con su llegada.

Los perros con el aullido llaman la atención de otros, bien sea de las personas u otros canes o animales; para ellos es la manera de comunicarse como para las personas es hablar.

Aúllan porqué se sienten solos

La soledad puede causar que los perros aúllen por un largo tiempo, ya que no soportan estar solos, si esto causa mucho malestar o problemas, se busca la ayuda de un especialista. Puede suceder que requieran de horas de juego, paseos o ejercicio, si se siente solos así como cuando tienen hambre.

Cuando los perros experimentan algún dolor, molestia, picor, es habitual que los mismo aúllen y son fáciles de identificar porque su tono es lastimero.

Los perros suelen aullar por estrés o un susto

Algunos perros cuando habitan en las ciudades muy grandes pueden llegar a tener estrés y por lo tanto aúllan más y de manera prolongada, así como también puede ser por un susto que los ha dejado traumatizados.

Los perros aúllan cuando imitan un sonido

Los perros usan los aullidos para imitar los sonidos, que han llamado su atención como la música, las sirenas de las ambulancias, estos sonidos son agudos y es imposible que se resistan a responderlos.

Son sonidos fuertes y bastante singulares e inician el concierto, parque a veces responde al sonido de guitarras, pianos o algún instrumento musical que le llame la atención.

También se identifican emocionalmente con su dueño

Si el dueño del perro se encuentra triste, enfadado o llorando ten por seguro que el mismo comenzará a aullar.

Es su manera de conectarse emocionalmente con su amigo, su manera empática frente a las emociones, de esa persona que ama.

Con sus aullidos marcan el territorio

Aunque es una de las menos usadas para marcar territorio, puede ocurrir que cuando los perros lo hagan ante otros canes o las personas, estén señalando que ese terreno les pertenece. Señalando que el espacio en donde están es suyo, ya que lo consideran así

Los perros si no conocen las personas que están en casa, los consideran un intruso y por lo tanto aullarán, es algo instintivo para indicar que hay un extraño. Desean avisar la presencia y así protegernos. Algunos ladran para avisar pero otros aúllan.

Los perros aúllan para llamar la atención

Hay perros que estando en una habitación aúllan para llamar la atención de su dueño que se encuentra en otra habitación, y si ve que esto funciona lo repetirá y así captará su atención, para que le haga caso.

De igual manera los perros de caza al descubrir una presa, comienzan a aullar y así llaman la atención de sus dueños.