Tarot del Colibrí para el 5 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El ermitaño:

Soledad. Aislamiento. Reflexión. Introspección. Poca claridad. Frialdad.

Carta 2 - Paje de espadas:

Impulsividad. Velocidad. Decisiones apresuradas sin medir consecuencias.

Carta 3 - Nueve de espadas:

Preocupaciones. Insomnio. Tristeza. Culpa. Arrepentimiento.

Mensaje final:

Existe un sabio consejo acerca de la importancia de pensar antes de actuar, que tiene que ver con el equilibrio emocional y con cierta madurez que posee la persona para no dejarse llevar por impulsos del momento de los cuales luego puede arrepentirse por no haber evaluado adecuadamente sus decisiones. Alguien ha actuado de esa manera. Esa persona se está dando cuenta de su error a posteriori de haber tomado acción. Ahora reflexiona y está intentando tener claridad desde su propio interior. Tal vez no se tomó el tiempo de pensar, no sólo sobre las consecuencias de sus acciones con respecto al mundo exterior, a los otros, sino también de actuar con congruencia con ella misma. No se preguntó si realmente su comportamiento era lo que deseaba para su vida, no quiso pensar si eso que decidía, casi instintivamente y con mucha urgencia, lo iba a conducir a su crecimiento como persona. A toda acción sobreviene una reacción. Esta ley siempre se cumple. Por eso, no conviene dejarse arrastrar por los impulsos, para eso los seres humanos tenemos razón. El tarot dice que este alguien sufre o sufrirá por su decisión. La carta final es un nueve de espadas, una carta de dolor, de culpa, de arrepentimiento. A veces la vida trae una nueva oportunidad para retomar el camino, pero otras, el resultado se vuelve irreversible, porque ya no dependerá solamente de lo que la persona haga, sino también de la disponibilidad de los otros que se vieron afectados y del nuevo escenario que la vida presente, seguramente las situaciones se modificaron como reacción a su acción, por lo cual, por más arrepentimiento que haya, el resultado será muy incierto.