¿Por qué tener una planta de ruda en casa? Beneficios y recomendaciones

La ruda, una planta herbácea de origen mediterráneo, ha sido apreciada durante siglos por sus propiedades protectoras y medicinales. Especialistas en medicina natural y tradiciones populares recomiendan cultivarla en el hogar, no solo por sus usos prácticos, sino también por su simbología. Se cree que la ruda tiene la capacidad de ahuyentar las malas energías y proteger los espacios, además de ofrecer beneficios físicos y ambientales.

La ruda es una milenaria planta que es reconocida en Sudamérica por la famosa caña con ruda que se toma el 1 de agosto como costumbre guaraní, con el fin de “ahuyentar los males del invierno”. Sin embargo, muchas historias se tejieron a través de la ruda a lo largo de la historia porque tiene propiedades medicinales. En este contexto, tener una ruda macho en la entrada de la casa, según el Feng Shui, antiguo sistema filosófico chino, puede tener múltiples beneficios para el hogar.

Características de la planta de ruda

La ruda es una planta de tamaño pequeño a mediano, con hojas aromáticas y flores pequeñas de color amarillo. Es resistente al frío, fácil de mantener y puede cultivarse tanto en jardines como en macetas. Estas cualidades la convierten en una opción ideal para quienes desean aprovechar sus beneficios sin dedicar demasiado tiempo a su cuidado.

Existen diversas especies dentro del género Ruta, pero las más comunes y utilizadas son la Ruta graveolens L. y la Ruta chalepensis L., ambas presentes en Latinoamérica.

Beneficios de tener una planta de ruda en casa

Protección energética y espiritual

La ruda es conocida como una planta "protectora". En muchas culturas se cree que absorbe las malas energías, favoreciendo un ambiente armonioso y tranquilo en el hogar. También se utiliza en rituales de limpieza energética y amuletos.

El Feng Shui considera que tener una ruda macho en la puerta del hogar tiene múltiples beneficios al tratarse de una planta aromática de hojas verdes azuladas y amarillas, las cuales se asocia a la buena fortuna, a la protección espiritual y al bloqueo de las malas energías.

Ruda macho en la puerta de la casa

Se trata de un amuleto natural que es capaz de alejar las malas energías y las influencias negativas desde tiempos ancestrales.

Purifica el ambiente. El intenso aroma que emana es considerado como purificador, capaz de limpiar el ambiente de energías negativas.

Mal de ojo y envidia. Se cree que esta planta es capaz de absorber las malas vibraciones, el mal de ojo y la envidia que se dirigen a los habitantes del hogar.

Atrae la buena suerte. Está asociada con la fortuna y la prosperidad; atrae la abundancia y aleja la mala suerte.

Conecta con lo espiritual. En muchas culturas se la vincula con el mundo espiritual par

Escudo energético. Ubicarla en la entrada del hogar genera una barrera energética que filtra las energías negativas antes de que ingresen a la casa.

¿Por qué una ruda macho y no hembra?

La respuesta es porque se cree que el macho tiene una energía más fuerte, intensa y vigorosa, lo que la convierte en una más efectiva a la hora de combatir las malas energías. En tanto, la ruda hembra posee una energía más suave y receptiva, para crear una armonía en el hogar. También está asociada a la protección del hogar, pero en especial, en mujeres y niños.

Propiedades medicinales de la ruda

La planta de ruda ha sido empleada en la medicina natural por sus múltiples beneficios:

Mejora la circulación sanguínea: Ayuda a reducir la inflamación y prevenir problemas como varices y calambres.

Alivio de dolores musculares y articulares: Se utiliza en forma de infusión o cataplasmas para calmar molestias.

Efecto relajante: Sus compuestos pueden reducir el estrés y la ansiedad.

Digestión: Tradicionalmente, se ha empleado para aliviar molestias estomacales, como indigestión o cólicos.

Repelente natural

Su aroma fuerte actúa como un repelente eficaz contra insectos, como mosquitos y pulgones, protegiendo tanto a las personas como a otras plantas en el jardín.

Origen y distribución de la ruda

La ruda es nativa de la región del Mediterráneo y Macaronesia, pero su uso extendido ha llevado a su cultivo en diversas partes del mundo, especialmente en América Latina. Según el programa Plants of the World Online (POWO), existen once especies aceptadas dentro del género Ruta, aunque las más comunes son las mencionadas anteriormente.

Consejos para cultivar ruda en casa

Ubicación: Prefiere lugares soleados o con semisombra.

Prefiere lugares soleados o con semisombra. Riego: Mantén el sustrato ligeramente húmedo, pero evita el exceso de agua.

Mantén el sustrato ligeramente húmedo, pero evita el exceso de agua. Sustrato: Utiliza tierra bien drenada y rica en nutrientes.

Utiliza tierra bien drenada y rica en nutrientes. Poda: Realiza podas ligeras para mantener su forma y estimular el crecimiento.

Realiza podas ligeras para mantener su forma y estimular el crecimiento. Precauciones: Algunas personas pueden experimentar irritación en la piel al manipularla, por lo que se recomienda usar guantes.

Curiosidades culturales sobre la ruda

La ruda ha inspirado poemas, canciones y tradiciones populares en diversas culturas. Es mencionada como símbolo de protección y sanación en textos antiguos y sigue siendo una planta significativa en rituales espirituales.

Tener una planta de ruda en casa no solo embellece el espacio, sino que también proporciona una conexión con la naturaleza, la medicina tradicional y el simbolismo protector que ha perdurado a lo largo de los siglos. Cultivarla es una práctica sencilla que combina beneficios prácticos, espirituales y estéticos.