Tarot del Colibrí para el 7 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Dos de espadas:

Decisión. Poca claridad para la elección. Razón.

Carta 2 - El loco:

Impulsividad. Inmadurez. Lanzarse a la aventura. No se miden consecuencias.

Carta 3 - Cinco de espadas:

Falsa victoria. Nadie gana en el conflicto. Expulsar a personas cercanas con cierta soberbia y sin consideraciones.

Mensaje final:

El tarot dice que alguien debía tomar una decisión muy pensada y reflexionada desde su propia interioridad, es decir, no debía dejarse llevar por opiniones ajenas, por eso en el dos de espadas la figura tiene una venda en los ojos sugiriendo que debe guiarse por su razón, sin mirar lo que opinan otros. Por la carta siguiente, el loco, se podría inferir que la persona ha hecho todo lo contrario, sin tomarse el tiempo para pensar, se ha lanzado a la aventura, emprendiendo un camino nuevo, el loco lleva el número 0, es decir indica un nuevo comienzo en alguna situación de vida. Lo que el tarot dice es que se puede comenzar siempre de nuevo, y eso puede ser muy bueno, pero el tema es que el loco no piensa, actúa por puro impulso, se va como un adolescente tras un deseo y no mide consecuencias, ni planifica, tal vez, ni siquiera sabe adonde va en su aventura. Si se observa la figura que representa al loco, hay una sensación de libertad, pero lo que no está viendo el personaje es el riesgo de caer a un precipicio porque no mira por donde va, y por supuesto por la inmadurez de la decisión. Luego, el 5 de espadas, aporta alguna información extra con la carta de la falsa victoria, dice que la persona siente que se ha salido con la suya y se ha librado de todo lo que sentía le hacía de obstáculo para emprender su aventura, al parecer se siente triunfante porque ha alejado con actitudes autoritarias y hasta crueles a personas de su entorno. Personas, que por otro lado, pueden haber optado por alejarse antes que presentar pelea con esta persona, tal vez, porque la aprecian y aunque vean su error, prefieren alejarse y dejarlo solo con su decisión, de alguna manera se han sentido dolidas, incluso pueden sentir que no merecían el destrato de este alguien hacia ellos. No obstante, esta persona se siente muy satisfecha con su comportamiento y por el momento está convencida de haber actuado correctamente. Sin embargo, las cartas dicen que sólo ha tenido una falsa victoria, un triunfo aparente, en otras palabras, este sujeto cree que ha ganado su postura, cuando en realidad nadie ha ganado nada, por el contrario, todas las personas involucradas se han visto perjudicadas, y esta persona más que las demás. Quizás, en algún momento se dará cuenta de su mal proceder y querrá volver a rectificar su comportamiento. La pregunta es si estará a tiempo o si ya será muy tarde para recuperar lo perdido.