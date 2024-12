Tarot del Colibrí para el 9 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Ocho de bastos:

Mensajes. Comunicaciones rápidas. Acciones.

Carta 2 - Cinco de espadas:

Falsa victoria. Arrogancia. Prepotencia. Sentir que se ha ganado una batalla. Alejamiento.

Carta 3 - Paje de espadas:

Inspiración. Iluminación. Claridad mental. Determinación.

Mensaje final:

Las cartas hablan que alguien recibe noticias y comunicaciones rápidas de una persona que puede estar alejada desde hace un tiempo, o con la que hay distancia física, por ejemplo que se encuentra en otra ciudad, u otro país. Las comunicaciones no tardarán en llegar. La carta del 5 de espadas parece indicar que hay o hubo entre estas personas algún tipo de conflicto con un aparente ganador o ganadora. Decimos ' aparente' porque el significado de esta carta es que la pelea fue perjudicial para todas las personas involucradas, por eso es la carta del falso triunfo. La figura central muestra a alguien que se siente con mucho orgullo, satisfacción y hasta cierta altanería por haber desarmado a quienes consideraba sus contrincantes, a diferencia de estos, que se alejan con tristeza y desolación. Quizás sea la persona que pensó que se llevaba la victoria, quien ahora se quiere comunicar con urgencia porque se ha dado cuenta de su proceder y se está percatando que en realidad no ganó nada, más bien perdió, al alejar de mala manera a personas cercanas con quienes tal vez había conflictos o malos entendidos, pero también estaba la posibilidad de dialogar para llegar a un acuerdo, es decir, no era necesaria tanta arrogancia y frialdad. En fin, esa persona en este momento no sabe como hacer para reanudar la comunicación y está pensando una estrategia para hacerlo, ha tenido una idea y quiere llevarla adelante con precisión y determinación. Sabe que no puede fallar esta vez, porque por lo visto tiene una sola flecha. Siente que tiene que dar en el blanco si o si, de lo contrario toda su estrategia se desmoronará y terminará siendo el perdedor o la perdedora de esta historia.