Tarot del Colibrí para el 10 de febrero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Tres de oros:

Trabajo en equipo. Colaboración. Solidaridad. Sociabilidad.

Carta 2 - Diez de espaldas:

Fin de un ciclo de dolor. Victimización. Lo peor ya pasó.

Carta 3 - Cuatro de bastos:

Festejos. Alegría. Estabilidad. Amistad. Logros. Hogar.

Mensaje final:

Si algo es permanente en esta vida es el cambio. A veces esos cambios son tan dolorosos como inevitables. El tarot habla de una persona que está sufriendo mucho, tiene diez espadas clavadas en su cuerpo. Puede que esté atravesando un duelo o que sienta que ha sido traicionado por aquellos de quienes no esperaba una traición. Las situaciones podrían ser muchas, pero aparentemente está persona termina un ciclo, una etapa con un grupo, tal vez una sociedad, un equipo de trabajo o simplemente se trate de amistades con las cuales ya no compartirá. No hay manera de salir de un duelo sin atravesar el dolor, pero la mayoría de las personas no se queda para siempre sufriendo, elabora el duelo, acepta lo que ha ocurrido, cierra ciclo y se pone de pie nuevamente porque la vida sigue. Aunque ahora todo parezca oscuro, y la tristeza parezca eterna, se irá sanando la herida y la vida traerá nuevas oportunidades de festejar, de ser feliz y de compartir con seres queridos.