Tarot del Colibrí para el 15 de febrero

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 15/2/2024 · 02:54 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cuatro de oros:

Buena posición social. Logro de bienes materiales. Cuidar demasiado lo que se posee. No soltar. Inmovilidad. Codicia.

Carta 2 - La rueda de la fortuna:

Cambios no planeados. Destino. La suerte gira en positivo o en negativo. Ciclos de la vida.

Carta 3- Cinco de oros:

Adversidades. Carencias, especialmente de tipo económico.

Mensaje final:

El tarot trae siempre una enseñanza para la persona. En este caso advierte sobre la importancia de darle a los aspectos materiales de la vida un lugar equilibrado. El cuatro de oros habla de alguien que sólo piensa en lo material, y no es el caso de una persona pobre para quien el aferrarse a lo que tiene tal vez sea una necesidad, su tabla de salvación, por el contrario la persona en el 4 de oros tiene buenas finanzas, sin embargo está tan fuertemente aferrada a lo material que ya no disfruta de la vida, porque se queda estancada, inmovilizada, por temor a perder lo que posee. Quizás en una actitud de cierta avaricia. Pero llegan cambios significativos y sorpresivos con la Rueda de la fortuna. La persona no ha planeado estos cambios que vienen con el movimiento natural de la vida. La suerte gira y lo que viene trae carencias, justamente materiales. Se presentarán adversidades en lo económico financiero. Hay que pensar que son ciclos de la vida que finalizan para que surjan otros nuevos, que traen consigo aprendizajes y desafíos. Al revés de la actitud rígida e inmóvil de ese alguien del que se está hablando, la vida fluye y obliga a moverse de lugar. Si se piensa en positivo se podrá entender que la persona de la que habla hoy el tarot no estaba pudiendo disfrutar de su tiempo. Probablemente todo giraba en torno al dinero y no sabía compartir. Si es inteligente se permitirá valorar otras cosas, la familia, la amistad, el goce de las pequeñas cosas cotidianas y sacará un aprendizaje para el crecimiento personal.