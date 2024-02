Conocido cómo el árbol del dinero, el árbol de jade es una de las plantas más utilizadas por los aficionados de la jardinería para decorar interiores.

Según el Feng Shui es un amuleto de la suerte que atrae prosperidad, abundancia y dinero al hogar, y que además, se enfoca en armonizar las energías en nuestro entorno.

La caída de las hojas del árbol de jade significa que la planta no está en buen estado y que algo está fallando en su cuidado.

Esta suculenta se caracteriza por su lento crecimiento y su larga vida. A pesar de que no requiere de muchos cuidados, en ocasiones pueden ocurrir problemas.

Por qué se caen las hojas del árbol de jade

Esta suculenta se caracteriza por tener hojas verdes y carnosas que miden de tres a siete centímetros con ramas y tallos gruesos que le dan la apariencia de árbol.

Los motivos por los que las hojas del árbol de jade se caen pueden ser variados.

A pesar de que sus cuidados son sencillos y es una planta ideal para aquellos que tienen poco tiempo, eso no significa que esté exenta de necesitar atención.

Según los expertos en jardinería, la caída de las hojas de un árbol de jade ocurre debido a varias razones:

Riego en exceso o falta de riego: requiere una cantidad de agua moderada. No regarla puede provocar que la planta se marchite y se seque, haciendo que las hojas se caigan con facilidad.

Drenaje deficiente: el drenaje garantiza que no se estanque el agua que la planta no necesita, evitando que se dañen las raíces. El de esta planta en particular debe ser bien aereado para evitar la acumulación de hongos.

Mala luminosidad: necesitan de una zona con buena iluminación. Cuando la temporada del año impide que esto ocurra, como en el otoño, es normal que el árbol de jade pierda sus hojas por falta de luz.

Plagas: no siempre son fáciles de detectar, pero una revisión constante hará que identifiques cualquier cosa que sale de lo común. Es posible que encuentres las cochinillas y los ácaros araña, los hongos o moho.

Contrastes de temperaturas: necesita de una temperatura óptima, la cual va entre los 13 y 24 grados centígrados. El clima muy frío puede ser mortal para la planta, así como las temperaturas muy altas pueden quemarla.

Lo más importante ante la caída de las hojas del árbol de jade es detectar qué le ocurre a la planta y solucionar el problema. Si lográs hacerlo lo más probable es que vuelva a florecer. También podés impulsar el crecimiento de las hojas realizando una poda.