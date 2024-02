Compostaje Consciente: Elementos que NO se deben arrojar al compost

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 20/2/2024 · 12:34 hs

Aquí te presentamos una guía sobre lo que NO deberías tirar en el compost:

1. Residuos de Carnes y Productos Lácteos: Evita agregar restos de carne, huesos, pescado y productos lácteos a tu compost. Estos materiales pueden atraer animales no deseados y generar olores desagradables. Además, su descomposición puede ser lenta y causar desequilibrios en la composición del compost.

2. Aceites y Grasas: Los aceites de cocina y grasas no deben ser compostados. Pueden obstruir el flujo de aire necesario para la descomposición adecuada y atraer plagas. Dispon de estos materiales adecuadamente, preferiblemente a través de la recolección de residuos orgánicos.

3. Plantas Enfermas: No incluyas plantas enfermas o plagadas de insectos en tu pila de compost. Existe el riesgo de que las enfermedades se propaguen cuando utilices el compost en tu jardín.

4. Hierbas o Maleza que Haya Producido Semillas: La maleza que haya producido semillas puede germinar nuevamente en tu jardín cuando utilices el compost. Evita problemas futuros eliminando estas plantas antes de compostar.

5. Excrementos de Mascotas Carnívoras: Los excrementos de perros y gatos pueden contener patógenos dañinos. Evita compostar estos desechos para prevenir la propagación de enfermedades.

6. Materiales Tratados Químicamente: No incluyas madera tratada, papel plastificado, o cualquier material que haya estado en contacto con productos químicos tóxicos en tu pila de compost. Estos elementos pueden contaminar el compost y afectar negativamente la salud del suelo.

7. Cenizas de Madera Tratada o Carbón: Las cenizas de madera tratada o carbón no deben agregarse al compost, ya que pueden alterar el equilibrio del pH del suelo.

8. Elementos No Orgánicos: Plásticos, metales, vidrio u otros materiales no orgánicos no tienen cabida en tu pila de compost. Estos elementos no se descompondrán y pueden contaminar el compost final.

Mantener una compostera saludable implica ser selectivo en los materiales que eliges compostar. Al evitar estos elementos no deseados, estarás contribuyendo a la creación de un compost de alta calidad que beneficia tanto a tu jardín como al medio ambiente. ¡Haz del compostaje una práctica sostenible y consciente!