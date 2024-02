Tarot del Colibrí para el 21 de febrero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La rueda de la fortuna:

Cambios por destino. Suerte. Ciclos de la vida. Punto de inflexión.

Carta 2 - Dos de oros:

Búsqueda de equilibrio. Falta de estabilidad. Dudas. Decisión. Hacer malabares para llevar adelante la vida cotidiana. Dualidad.

Carta 3 - Seis de copas:

Nostalgia. Extrañar. Recordar tiempos felices del pasado. Infancia.

Mensaje final:

La vida ha pegado un gran giro para esta persona. Se han producido cambios inesperados que la están desestabilizando. Hay dificultad para recobrar el equilibrio en alguna situación. Las dudas dificultan la toma de decisiones porque no se tiene ninguna seguridad. Incluso la vida cotidiana se ha transformado haciendo que este alguien tenga que hacer malabares para mantener en su día a día cierto orden y solucionar los problemas que pueden surgir, ya sea en lo familiar, en lo laboral, en sus relaciones, en sus finanzas, etc. Toda esta situación produce mucha nostalgia por un tiempo pasado mejor, en donde la persona se sentía más segura, protegida y feliz. Esto nos cuenta el tarot sobre el presente de este sujeto. No dice como sigue la historia, pero como expresa el dicho: "Siempre que llovió paró". Seguramente acá es un ciclo, una etapa desfavorable que hay que atravesar, pero los ciclos de vida también finalizan y esto también pasará. La rueda de la fortuna girará nuevamente, porque si algo la caracteriza es el movimiento. Por el momento tal vez haya que continuar un tiempo haciendo malabares con los recursos que se poseen, pero después todo se volverá a acomodar en un nuevo estado de equilibrio y estabilidad.