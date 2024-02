Tarot del Colibrí para el 22 de febrero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El colgado:

Pausa. Inacción. Introspección. Contemplar otros puntos de vista. Surgir una idea.

Carta 2 - As de oros:

Oportunidad. Nuevos comienzos. Abundancia y prosperidad material (dinero, bienes, negocios, etc.). Dar forma a una idea o inspiración.

Carta 3 - Siete de bastos:

Lucha. Defensa. Competencia. Fuerza y determinación. Posibles conflictos.

Mensaje final:

El descanso del guerrero podría titularse el mensaje que traen las cartas. A veces es necesario parar, salir de los apuros cotidianos para ver con claridad lo que está pasando en nuestra vida. El colgado, la primera carta de esta tirada, viene con ese mensaje. Nos han enseñado que el tiempo es oro y que quedarse en la quietud es perderlo inútilmente. Sin embargo no se puede andar corriendo por la vida sin saber adónde se va. Aunque aparentemente el colgado no está haciendo nada, no es así. Si se observa la figura tiene la cabeza iluminada, es alguien que ha hecho una pausa para pensarse a sí mismo/a y pensar su mundo, necesita contemplar otros puntos de vista, ver la realidad desde un lugar nuevo y es justo lo que tiene que hacer, por eso los rayos de luz rodean su cabeza, porque está encontrando claridad, teniendo ideas nuevas y originales que va a trasladar luego a su vida con un as de oros, es decir logrando plasmar esa idea, dándole forma en un proyecto que representará una gran oportunidad de alcanzar abundancia y prosperidad. Claro, tendrá que luchar por su idea, defenderla con fuerza y tenacidad para vencer los obstáculos que pudieran presentarse. Casi siempre es así, el triunfo está reservado para los que no se dejan vencer ante la primera dificultad, ponen ahínco, energía e inteligencia para defender su lugar, ese que consideran se merecen.