Tarot del Colibrí para el 25 de febrero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Siete de espadas:

Mentiras. Traición. Engaño. Estafa. Huida.

Carta 2 - Cuatro de oros:

No querer soltar. Miedo a que se lleven lo tuyo. Apego excesivo a lo material inmovilidad.

Carta 3 - El diablo:

Miedos. Obsesiones. Ataduras. Bajos instintos. Pasiones. Vicios.

Mensaje final:

Las cartas pueden estar hablando del consultante o de otras personas sobre las quien pregunta quiere saber. El mensaje no es muy lindo, no viene con energías positivas, en tanto que hablan de alguien con mucho apego a lo material, a los bienes y al dinero en una actitud de avaricia. Puede que la persona esté así como consecuencia de haber sido estafado y traicionado en el pasado, pero también puede ser que ella misma sea quien haya cometido esas acciones con respecto a otras, por su gran ambición. En uno o en otro caso, este alguien se ha vuelto esclavo de sus propias pasiones hasta incluso la obsesión y puede tener hábitos y comportamientos malsanos y tóxicos. Por otro lado, lo que tiene no es vida, su gran apego a lo material lo ha vuelto esclavo de sus posesiones y es lo único que le importa. Los bienes bien ganados, los que se logran a través de un trabajo honesto, son importantes para tener una buena calidad de vida, pero cuando lo único que importa es el dinero, sin tener en cuenta lo que se haga para conseguirlo, incluso traicionar a los que nos dieron su confianza, se ha tomado un camino equivocado que nos hará cada día un poco menos libres y con más ataduras a cosas malsanas que dejarán a la persona estancada en su crecimiento humano y sin poder disfrutar de las maravillas del universo.