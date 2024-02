Mujeres de la Patria: parte cinco

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 26/2/2024 · 13:28 hs

Lola Rublev, para El Diario de Carlos Paz.

En la guerra de la independencia contra la corona española, diversas mujeres –damas de sociedad, jóvenes casaderas, negras esclavas, indias y mestizas– protagonizaron valientes batallas e historias de coraje y convicción. La protagonista de esta columna, tuvo una participación destacada en las luchas por la independencia, pero su nombre cayó en el olvido. No fue hasta hace unos pocos años que su figura fue rescatada.

María Remedios del Valle: Madre de la Patria

Nacida en 1766 o 1767, en la ciudad de Buenos Aires, en el Virreinato del Perú, María Remedios era «parda» (afro descendiente) según el sistema colonial de castas. Durante la Segunda Invasión Inglesa al Río de la Plata tuvo una participación destacada, auxiliando al Tercio de Andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendió con éxito la ciudad. Su coraje y determinación fueron reconocidos por el comandante del cuerpo, en el parte posterior al conflicto.

Con la Revolución de Mayo, Remedios, mujer negra, pobre, guerrera, esposa y madre de varios hijos, fue una de las pocas mujeres que luchó en las guerras de la Independencia desde la conformación del primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. Su primera participación fue en la Expedición del Alto Perú junto a su marido y a sus dos hijos. Ella, como muchas otras mujeres, acompañó a la tropa alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando con ellos. María Remedios del Valle sirvió como auxiliar durante el exitoso avance sobre el Alto Perú, en la derrota de Huaqui y en la retirada que siguió. En vísperas de la batalla de Tucumán se presentó ante el general Manuel Belgrano para solicitarle atender a los heridos en las primeras líneas de combate. Belgrano le negó el permiso (por razones de disciplina, prefería que no hubiera mujeres entre sus tropas), pero al iniciarse la lucha, Remedios llegó al frente alentando y asistiendo a los soldados, quienes comenzaron a llamarla la «Madre de la Patria». Tras la decisiva victoria, Belgrano la nombró capitana de su ejército.

El 14 de noviembre de 1813 las tropas patriotas y las realistas se enfrentaron nuevamente en la batalla de Ayohúma, siendo derrotadas las tropas del Gral. Belgrano. María de los Remedios combatió junto a los soldados, fue herida de bala y tomada prisionera. Desde el campo de prisioneros realista, ayudó a huir a varios oficiales patriotas. Como medida ejemplificadora, fue sometida a nueve días de azotes públicos que le dejarían cicatrices de por vida. Gracias a su astucia, pudo escapar y reintegrarse al ejército argentino. Continuó sirviendo a las órdenes de Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, empuñando las armas y ayudando a los heridos en los hospitales de campaña. Al final de la guerra, anciana y cansada, sufriendo dolencias provocadas por viejas heridas, Del Valle regresó a Buenos Aires, donde se vio obligada a mendigar para sobrevivir. Pero la Madre de la Patria, siempre luchadora, no se conformó con ese destino. El 23 de octubre de 1826 inició una gestión solicitando se le abonasen 6000 pesos (un número bastante elevado para la época) «para acabar su vida cansada» en compensación por sus servicios a la patria y por la pérdida de su esposo y sus hijos, pero esta petición fue rechazada por el gobierno nacional de la época. Fue recién el año siguiente que su suerte cambió: mientras mendigaba en la plaza, fue reconocida por el Gral. Viamonte, quien tras preguntarle el nombre, exclamó: « ¡Usted es la Capitana, la que nos acompañó al Alto Perú, es una heroína!». Del Valle le contó entonces cuántas veces había golpeado a la puerta de su casa en busca de ayuda, pero que su personal siempre la había espantado por "pordiosera". Dado que Viamonte se desempeñaba como diputado por la provincia de Buenos Aires, ese mismo año presentó ante la Junta un proyecto para otorgarle una pensión que reconociera los servicios prestados a la patria. Luego de un arduo debate, y varias idas y venidas, se decidió otorgarle «el sueldo correspondiente al grado de capitán de infantería, que se le abonará desde el 15 de marzo de 1827 en que inició su solicitud ante el Gobierno» La pensión era de 30 pesos. En esa época, una lavandera ganaba 20 pesos al mes, la libra de aceite rondaba 1,45 pesos, la libra de carne 2 pesos y la libra de yerba 0,70 pesos. A María Remedios le otorgaron 1 peso al día. Es decir, una miseria. Tras algunos ascensos de categoría, y modestos aumentos de su ingreso, finalmente en 1835, Juan Manuel de Rosas (quien recientemente había asumido su segundo mandato como Gobernador de la Provincia de Bs. As) le aumentó su pensión de 30 pesos en más del 600%. En la lista de pensiones de noviembre de 1836 María Remedios del Valle figura con el nombre de Remedios Rosas (quizá por gratitud hacia el gobernador que la sacó de la miseria). En la lista del 28 de octubre de 1847 aparece su último recibo, de una pensión de 216 pesos. En la lista del 8 de noviembre de 1847, una nota indica que «el mayor de caballería Dña. Remedios Rosas falleció».

A pesar de haber sido, brevemente, destacada su participación en las campañas del Alto Perú por Bartolomé Mitre, en el libro "Historia de Belgrano y de la independencia argentina", fue recién en el año 2013 que su figura y aporte a la causa independetista fue recoocida por el Estado Argentino. El 24 de abril de 2013 el Congreso de la Nación Argentina estableció el 8 de noviembre como “Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro” en conmemoración de María Remedios del Valle.