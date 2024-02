Los signos del zodiaco que suelen ser amigos de sus ex parejas

Establecer una relación de amistad con una ex pareja no es para nada fácil. Sin embargo, hay ciertos signos del zodíaco que por las características de su forma de ser pueden llegar a entablar una amistad con sus ex sin ningún tipo de complicación.

Sagitario

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser positivos

Sagitario es una persona súper abierta de mente. Necesita libertad en todo momento y cuando su pareja no se la da, toma decisiones importantes que hacen que la relación llegue a su fin. Eso no quiere decir que no le quiera tener cerca de él, pero sabe que funcionan mejor como amigos. Necesita su tiempo, pero Sagi es una persona que no tiene problemas para compartir su vida con su ex porque ha sido una persona muy importante en su vida. Eso sí, siempre y cuando la relación haya terminado bien. Si hay dramas amorosos de por medio, Sagi no dudará ni un segundo en mandar a la mierd* a esa persona “especial”.

Géminis

Para Géminis es súper natural mantener el contacto con las personas que han sido importantes en su vida. Es verdad que de primeras sentirá mucha rabia y necesitará su espacio, pero después madura y sabe que el rencor no le lleva a nada. Es por eso por lo que Géminis no suele tener problemas para ser amigo de su ex. Disfruta de las nuevas experiencias compartiéndolas con las personas que le han hecho feliz en algún momento de su vida. Géminis es esa persona que tiene amigos hasta en el infierno por lo que no es raro que le veas de fiesta con algún ex.

Libra

Es muy probable que sea Libra la persona que después de la ruptura quiera seguir siendo amigo de su ex. Libra es una persona súper generosa y empática. Le gusta quedarse con lo bueno de cada persona. Por lo que siempre quiere tener cerca a aquellas personas que le han enseñado y aportado cosas positivas. Es verdad que de primeras todo puede ser un poco caótico, pero con el tiempo su ex puede convertirse en uno de sus mejores amigos. No todo el mundo comprende este tipo de relaciones, pero a Libra, le da absolutamente igual lo que piensen los demás.