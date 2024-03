Horóscopo chino: los tres signos que traen suerte al matrimonio

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino que traen más suerte al matrimonio, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

En el primer puesto se encuentran las personas nacidas bajo el signo del zodíaco del Cerdo. Según la astrología oriental, encabezan la lista porque son de mente abierta, sensatas y tolerantes. De acuerdo con el horóscopo chino, son hábiles para trabajar y para las labores del hogar, por lo que son el complemento perfecto para sus parejas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Las personas nacidas bajo este signo del zodíaco del horóscopo chino destacan por su ingenio y por tener acertada visión de futuro. No es que sean psíquicas, son lo suficientemente inteligentes para saber si un proyecto tendrá éxito o fracaso. Por lo tanto, son buenas consejeras para sus parejas. De acuerdo con la astrología oriental, el sustento económico no falta en casa porque son responsables y guerreras, protegen a la familia y no se preocupan por ser las únicas proveedoras del hogar.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

De acuerdo con la astrología oriental, las personas regidas por el signo del zodíaco del Buey son trabajadoras y virtuosas. En cualquier actividad que se desempeñen son exitosas, ya sea como parejas, empresarios o empleados. Además, tienen la virtud de la sabiduría, por lo que apoyan a sus parejas en los momentos más complicados. Es por esto, que de acuerdo con la astrología oriental, quienes se casan con personas del signo del Buey pueden considerarse muy afortunados.