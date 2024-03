El origen de los dichos más populares: ¡capítulo diez!

Lola Rublev, para El Diario de Carlos Paz

Según el Diccionario de la Real Academia Española el refrán es: "un dicho agudo y sentencioso de uso común". La cultura argentina está llena de dichos y refranes populares que se transmiten de generación en generación, y son una forma de expresión que refleja la riqueza cultural de nuestro país.

Hoy: El origen de la expresión "Tener la vaca atada"

Es una expresión que seguramente hayamos escuchado, empleado o leído. "Tener la vaca atada" suele utilizarse como sinónimo de fortuna inagotable, o de tenerla muy fácil, en una situación particular o en la vida en general.

Pero... ¿sabes de dónde viene? ¡Vení, lee que te cuento!

Es uno de los tantos dichos surgidos a finales del siglo XIX, cuando los terratenientes argentinos eran una de las clases más ricas del mundo. Argentina en esa época era el primer exportador de carne y de cereales del mundo, lo que llevó a un proceso de expansión capitalista y riqueza sin igual (para los dueños de los campos, claro está).

El origen de la expresión se ubica en este preciso momento histórico: las primeras décadas del siglo XX, época de “vacas gordas” y de París, que era una fiesta, como destino preferido por los argentinos acomodados que viajaban a Europa en barco, con criados, sirvientes y enormes equipajes “porque llevaban el mismo tren de vida allá que en nuestro país. Y, por supuesto, no podía faltar la vaca atada, para tener siempre a mano leche fresca, pero no cualquier leche. No señor. Llevaban sus propias vacas. ¿Para qué? Para garantizar que la calidad de la bebida fuera la misma a las que el fértil y generoso suelo argentino los había acostumbrado, por supuesto. Faltaba más.

Sí. Las vacas eran gordas y algunos las tenían atadas. Tan lujosa era la manera de viajar de los argentinos y tan alto su nivel de vida en Europa que, al llegar a la Aduana, pasaban directamente, sin hacer fila. Esta vida de viajes y lujo, llegó a su fin con la crisis del '29.

Pero hasta ese momento, hacia el afuera, Argentina era vista como tierra de promesas. Por eso fue el segundo destino de inmigrantes, llegando a representar un 40% de la población. De hecho, todo francés consideraba que casarse con un argentino significaba riquezas por el resto de la vida.

A pesar del paso del tiempo, de los cambios en la sociedad y el estilo de vida, el refrán "tener la vaca atada" mantiene su relevancia en nuestra lengua y en nuestra cultura popular, como eco y recuerdo lejano de aquellos locos años veinte, en los que París era una fiesta, las vacas eran gordas, y la burguesía rural viajaba a Europa en barco, con bolsillo abultado, y sus vacas en atadas.