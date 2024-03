Tarot del Colibrí para el 15 de marzo

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 15/3/2024 · 02:16 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Rey de copas:

Bondad. Madurez emocional. Equilibrio entre razón y emoción. Amor.

Carta 2 - Reina de bastos:

Energía. Vitalidad. Poder. Determinación. Carácter dominante.

Carta 3 - Ocho de oros:

Voluntad. Dedicación. Concentración. Trabajar duro para alcanzar una meta. Aprendizaje

Mensaje final:

Las cartas pueden estar hablando de dos personas poderosas que se unen tras un mismo objetivo o meta en común. O bien, de dos aspectos de una misma persona que reúne en si las cualidades de un rey de copas y las de una reina de bastos a la vez. Se habla de energías, no de géneros. En el primer caso se trata de dos personas muy diferentes entre si, pero complementarias, que se unen tras un mismo objetivo, puede que sea una pareja, una asociación comercial, etc. En el segundo caso la persona reúne poderosas cualidades que refieren a una persona amorosa, madura emocionalmente, pero a la vez enérgica y apasionada. El tarot dice que sea en uno o en otro caso, se trabajará duro, poniendo mucha concentración y dedicación para alcanzar la meta deseada, y aunque los oros remiten directamente al plano material, puede que no sea solo abundancia material lo que se busca, sino bienestar en lo afectivo también. El Ocho de oros como carta final augura resultados altamente positivos en aquello por lo que se está trabajando con tanta energía y voluntad.