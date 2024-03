Una de las «calles más geniales del mundo» está en Argentina

Para elaborar el listado 2024, la red de editores y periodistas de la guía contribuyó para defender las calles favoritas de sus respectivas ciudades.

El primer puesto lo ocupa la siempre animada High Street de Melbourne (Australia), donde la editora local de Time Out Melbourne, Leah Glynn, elogia los “restaurantes épicos, bares escondidos, locales de música en vivo y boutiques” de la calle y lo que Glynn llamó un “cálido sentido de espíritu comunitario que significa todos son bienvenidos”.

No es la primera vez que una calle con sede en Melbourne aparece en la lista de Time Out, con Gertrude Street y Smith Street en versiones anteriores de la clasificación de Time Out. La omnipresencia de Melbourne llevó a Glynn a sugerir que "los habitantes de Melbourne tienen muchas opciones para elegir cuando se trata de calles muy transitadas que ofrecen comida, cultura y diversión".

High Street de Melbourne está situada en el sureste de la ciudad costera australiana y atraviesa los suburbios de Northcote, Thornbury y Preston.

En el puesto número dos de la lista se encuentra Hollywood Road en Hong Kong, hogar de increíbles restaurantes, incluido el Tate Dining Room, galardonado con una estrella Michelin, así como el sitio cultural Man Mo Temple y Mid-Levels Escalators, el sistema de escaleras mecánicas cubiertas al aire libre más largo del mundo.

El puesto número tres lo ocupa East Eleventh en Austin, Texas, elogiado por Time Out por acumular mucho en poco más de 400 metros. En East Eleventh, Vintage Bookstore & Wine Bar se destaca como el lugar ideal para tomar un aperitivo y sumergirse en una nueva lectura, mientras que Kenny Dorham's Backyard es el lugar perfecto para ver música en vivo en “un lugar improvisado que se siente como una fiesta de casa permanente”, según Time Out.

Y, finalmente, en el puesto número cuatro tenemos a la calle Guatemala, en el porteño barrio de Palermo Viejo, Buenos Aires.

La escena culinaria de Buenos Aires tuvo su esperado florecimiento en noviembre pasado cuando la Guía Michelin finalmente honró a la capital argentina. Dos de los cuatro restaurantes recientemente galardonados con estrellas verdes de la ciudad se encuentran en la calle Guatemala de Palermo Viejo, así como uno de los dos únicos restaurantes con estrellas Michelin: "Don Julio", mejor conocido como la mejor parrilla del mundo. Mucho más que un asador informal, este restaurant se alza como un emblema de la cultura de la carne, profundamente arraigada en las tradiciones locales; asado, vino y amigos.

De orígenes humildes a centro gourmet, esta calle adoquinada se encuentra en el corazón del histórico Palermo Viejo, una zona histórica que Jorge Luis Borges alguna vez llamó su hogar.

El top 30 completo se puede ver en el sitio web de Time Out.