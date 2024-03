Tarot del Colibrí para el 16 de marzo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Seis de oros:

Dar y recibir. Caridad. Misericordia. Balance. Equilibrio.

Carta 2 - Cinco de copas:

Arrepentimiento. Tristeza. Depresión. Culpa.

Carta 3 - Siete de espadas:

Huir. Mentir. Traición.

Mensaje final:

Las cartas hablan de alguien que está pasando por un momento de gran tristeza, incluso depresión. Tal vez se siente culpable por no haber sido justo con alguien en el pasado. No dió lo suficiente para mantener una relación equilibrada, quizás ahora ve que ofreció sólo migajas. Cuando en las relaciones se pierde el equilibrio entre dar y recibir se tornan injustas, y lo que termina pasando es que quien da más puede cansarse y decidir retirarse de esa situación que le hace mal. El tarot dice que está persona puede haber traicionado en reiteradas oportunidades, ocultado cosas y mentido. Ahora se siente arrepentida y lo que en su momento vivió como una victoria que le dió satisfacción, se ha vuelto contra ella y está llorando sobre la leche derramada. Ha pisoteado un amor sincero y esas son las consecuencias. Lo que está persona no está viendo es que aún puede reparar lo que ha hecho mal, tener alguna oportunidad de hacer las cosas de otra manera, pedir perdón desde el corazón y cambiar, porque a sus espaldas aún quedan dos copas en pie. Son las últimas oportunidades que le da la vida. Si derrama esas copas ya no habrá más.