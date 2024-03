Tarot del Colibrí para el 19 de marzo

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 19/3/2024 · 01:58 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de espadas:

Conflictos. Tensiones. Peleas.

Carta 2 - La muerte:

Final. Termino.

Carta 3 - Ocho de espadas:

Bloqueo. Estancamiento. Sentir que se está atado de pies y manos.

Mensaje final:

Acá hay una persona que da fin a una situación conflictiva en la cual ha estado peleando y defendíendose todo el tiempo de otras personas. Además, como consecuencia de tantas luchas se ha quedado con bloqueos que le impiden avanzar, o al menos esa es su percepción, la de estar en un estancamiento sin poder hacer nada y sin poder ver la salida de esa situación. La carta de la muerte dice que por fin llega el final para esas negatividades. Hay una toma de conciencia de la necesidad de dejar cosas atrás y moverse. La vida no es una guerra, no se puede estar todo el tiempo defendíendose o atacando, eso es un enorme gasto de energía que no conduce a nada. No construye nada, ni permite crecer. Es como si el tarot dijera " no te agarres a los rencores, no te agarres a las ofensas, suelta y sigue avanzando."