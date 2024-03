Tarot del Colibrí para el 20 de marzo

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 20/3/2024 · 02:10 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - As de copas:

Amor. Bondad. Emociones. Afectos. Sentimientos.

Carta 2 - La torre:

Algo se termina imprevistamente. Final. Derrumbe.

Carta 3 - Tres de oros:

Carta muy positiva. Buscar consejo. Trabajo en común. Apoyarse en otros. Diálogo enriquecedor.

Mensaje final:

Un gran amor se termina imprevistamente. Ese amor puede ser hacia alguna cosa, pero preferentemente se trataría de una relación amorosa que llega a un fin sin previo aviso. Todo lo que se había construido se derrumba, tal vez porque esa construcción nunca tuvo una buena base y no pudo sostenerse más. Es una gran pérdida para la persona porque tenía un amor sincero y abundante. El sufrimiento es inevitable, más cuando no se estaba preparada/o para esa destrucción. No queda más que empezar de cero, está vez con el aprendizaje de que las relaciones o proyectos, para que puedan crecer necesitan de bases sólidas, como las plantas, cuando más fuertes estén sus raíces mejor, más rápido crecerán resistiendo las inclemencias. El tarot sugiere apoyarse en los afectos verdaderos, en amigos y/o familiares, hablar y reconstruir/se con la confianza que siempre habrá una nueva oportunidad para recomenzar. Está vez con una mayor experiencia.