Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se caracterizan por no saber perdonar

No des el paso que tienes que dar en los negocios si no tienes la seguridad del compromiso. A veces las promesas no se cumplen como estaban previstas. Aprende a decir que no. Tener en cuenta: no hay que estancarse. CIFRAS SOLARES: 44.998

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Surge un acercamiento inesperado que te librará de tensiones. Un viaje planificado se complicará por un inconveniente sorpresivo. Tener en cuenta: ver las prioridades. CIFRAS SOLARES: 22.566

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Algo importante puede pasar en el área laboral. La nostalgia surge tras reconectarse con viejas amistades que no ves hace un tiempo. Tener en cuenta: no perder a la gente que queremos. CIFRAS SOLARES: 77.788

CANCER (Junio22-Julio22)

Vuelve a tomar forma un proyecto que tenía en mente y buscará contactos para implementarlo. Un pedido especial de un compañero de trabajo lo conmoverá. Tener en cuenta: ayudar cuando se puede. CIFRAS SOLARES: 45.567

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Llega el alivio frente a una decisión en el amor. Un encuentro se posterga por falta de ánimo. Expectativas grandes por un futuro trabajo. Tener en cuenta: darse los tiempos para enfrentar situaciones. CIFRAS SOLARES: 44.788

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Posibilidad de una mudanza. Las relaciones de pareja que vienen mal tienen una leve mejoría. Tener en cuenta: los cambios se dan cuando los aceptamos por dentro. CIFRAS SOLARES: 43,876

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Se renueva una esperanza dentro del trabajo: aceptan un pedido. Mucha nostalgia por la ausencia de alguien. Tener en cuenta: aceptar lo que sentimos aunque no se quiera reconocer. CIFRAS SOLARES: 55.786

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Nuevos rumbos y proyectos. A ponerse a tono con trámites atrasados. Tener en cuenta: alegrarse por las buenas cosas que te pasan. CIFRAS SOLARES: 88.788

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

Emoción y alegría por una buena noticia en el trabajo. Termina una enemistad histórica con una persona cercana. Tener en cuenta: todo tiene una posibilidad. CIFRAS SOLARES: 78.440

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

No deberías tomar decisiones apresuradas en el amor. Hay que serenarse y ver la verdad de las cosas. Un llamado importante te despierta. Tener en cuenta: no negar para poder solucionar. CIFRAS SOLARES: 99.132

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Se atrasa un proyecto que dabas por terminado. En el amor, estás a punto de tomar un giro. Tener en cuenta: sacar a luz los sentimientos. CIFRAS SOLARES: 77.908

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Una advertencia en el trabajo te va a inquietar. Un buen encuentro te cambia el humor porque trae recuerdos que alegran. Tener en cuenta: no olvidar de las buenas cosas que te pasan. CIFRAS SOLARES: 33.675