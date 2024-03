El alimento que aporta más Vitamina C y combate la anemia

La vitamina C es fundamental para el organismo dado que lo ayuda a desarrollar una serie de procesos de manera correcta, como el crecimiento y reparación de tejidos. Además, su efecto antioxidante protege a las células del envejecimiento prematuro y las ayuda a absorber el hierro de los alimentos.

Por ese motivo es importante consumir productos que sean fuente de vitamina C. La naranja y el kiwi, o las frutas cítricas, por excelencia, son conocidos por aportar cantidades elevadas.

Sin embargo, hay un vegetal, originario de América Central, sumamente popularidad en todas sus variedades, no solo por su sabor versátil y adaptable, sino también por sus significativos aportes nutricionales, en particular, de vitamina c.

Se trata del pimiento. Estos vegetales contienen alrededor de 30 calorías cada 100 gramos, altos niveles de vitaminas A y C, y antioxidantes.Características que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares.

La versión picante del pimiento contiene unos compuestos llamados capsaicinoides, los responsables de la sensación de picor característica, y brindan algunos beneficios extra. Los expertos explican que pueden mejorar los valores de colesterol y estimular a los vasos sanguíneos.

Expertos de la Clínica Cleveland de Estados Unidos han señalado que otros de sus componentes también pueden tener beneficios relevantes en la salud. Las antocianinas, otro tipo de pigmento, protege a las neuronas y atrasa el deterioro cognitivo producto de la edad.

Por otro lado, los pimientos rojos poseen una elevada cantidad de fibra con pocas calorías, por lo que son un excelente aliemnto para aumentar el consumo de fibra, la cual ayuda a prevenir problemas digestivos como el estreñimiento e incluso puede ayudar a prevenir el cáncer de colon.