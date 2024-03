Conocé la Nertera, una ornamental planta de interior con bayas

La nertera (Nertera Granadensis), gracias a su particular aspecto, con minúsculas hojas verdes y bayas redondas y brillantes de color naranja, rojo coral, blanco o amarillo, suele conocerse también con otros nombres, como planta de las canicas, baya de coral o coralito.

¿Qué llama más la atención de la estética de esta planta y la hace tan especial?

Noticias Relacionadas Crasas: exuberancia natural que embellece tu hogar

Precisamente la presencia de frutos, pues sus abundantes bayas aportan mucho color y alegría a cualquier ambientación aunque, atención, a pesar de ser muy llamativos no son comestibles. Dichos frutos aparecen en otoño y, en ocasiones, perduran en invierno logrando un efecto muy decorativo aunque la planta es muy bella también sin ellas, porque es frondosa.

Características y necesidad de luz

Esta planta originaria de América Central y del Sur es perfecta para espacios pequeños, pues no alcanza un gran tamaño, hasta los 20 cm de altura (y se desarrolla más en achura que en altura).

No prosperará bien en entornos sombríos, así que deberás ubicar la nertera en espacios con mucha luz, aunque mejor que no le lleguen los rayos de sol directos para no quemarla.

¿Por qué es considerada de interior?

Por estas latitudes solo encuentra la situación de temperatura ideal para sentirse cómoda en el interior del hogar, pues no tolera ambientes demasiado cálidos (máximas de 20º C) y, además, muere a 5º C o menos.

Asimismo, te recomendamos que no la sitúes junto a una fuente de calor, como un radiador o una chimenea. Y en invierno debería estar a unos 12º C, por lo que quizá puedas encontrarle su lugar óptimo en un invernadero, el lavadero o un cerramiento de la casa.

Riego por inmersión

Al igual que por ejemplo la begonia o el ciclamen, es una planta que debe regarse preferiblemente por inmersión. Aparte, no necesita muchos riegos, se debe dejar secar la tierra entre riego y riego. ¿Prefieres regar al modo clásico? También puedes pero aplicando agua directamente a la tierra.

Esta tierra le conviene

El sustrato para la nertera en maceta no debe ser pesando, lo ideal es que tenga buena capacidad de drenaje y esté aireado. Así, aligera la tierra con arena.

Para conseguir un suelo más rico puedes abonar, pero con la precaución de seleccionar un fertilizante que no contenga demasiado nitrógeno porque de lo contrario potenciarás unas hojas grandes y fuertes pero unas flores y bayas más discretas. El aporte de abono puedes hacerlo con abono líquido en primavera, pero no coincidiendo con todos los riegos, sino cada dos o tres semanas.

Reproducción de la nertera

Son muchos los métodos eficaces de multiplicación:

Por semillas

Por esquejes

Por división de plantas maduras

La forma de hacerla más sencilla es esta última, separando una mata adulta y sana con cuidado de no dañar a la planta cuando se corta. Realiza la división a finales de la primavera con un cuchillo esterilizado.

Trasplante

La nertera es una siempreverde de crecimiento rápido. Ello se traduce en que es muy probable que debas trasplantarla anualmente.

Cabe recalcar que es una variedad que crece más a lo ancho que a lo largo y que sus raíces son poco profundas, así, al seleccionar su nueva maceta no te preocupes tanto por la profundidad como por el diámetro, que deberá ser superior al tamaño de la actual mata.

Enfermedades

Se trata de una planta, por lo general, que goza de buena salud. No obstante, como su sistema radicular es poco profundo y algo frágil, hay que tener cuidado tanto con el exceso como con la falta de agua. Por ejemplo, pasarse con el riego llevará a la pudrición de rizomas y tallos y cuando las hojas se ponen feas y se ennegrecen, es muy probable que se estén mojando con el riego. Por eso aconsejamos mejor aportar agua por inmersión y, de vez en cuando, pulverizar.

Ataques poco habituales

La nertera no suele sufrir plagas aunque debes estar vigilante de que no vengan algunas, especialmente las cochinillas, los pulgones, la mosca blanca y la Botrytis (hongo negro). Esta última afectación se suele dar, de nuevo, por un exceso hídrico así que, ten en cuenta que, es mejor quedarse corto con el riego que pasarse.