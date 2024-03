Tarot del Colibrí para el 31 de marzo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de bastos:

Conflictos. Peleas. Diferencias. Malos entendidos.

Carta 2 - As de espadas:

Comienzo poderoso. Energía. Determinación. Intelecto. Razón. Corte. Cierre.

Carta 3 - Dos de espadas:

Decisión racional. Buscar la justicia. Optar por algo basándose en la propia razón.

Mensaje final:

Acá viene un corte importante que da fin de manera contundente a una serie de situaciones conflictivas con permanentes peleas y malos entendidos en un grupo de personas. El Tarot habla de una persona que corta radicalmente con esas situaciones problemáticas en las que se ha visto involucrada y donde nadie ha podido escuchar a los demás porque cada quién ha querido solamente hacer prevalecer su opinión en competencia por ganar e imponerse. Una especie de guerra de egos que finaliza. Pero después de todo final viene un nuevo comienzo. Tal vez algo quede atrás porque está persona tendrá que tomar una decisión muy razonada entre dos opciones y siempre que se elije algo, se deja atrás aquello que no se elije. La vida es así, todo el tiempo nos lleva a tomar decisiones y aunque a veces sea difícil elegir en eso consiste nuestro libre albedrío. Si no se puede dialogar los conflictos seguirán y el entorno se volverá tóxico para todos, además nada constructivo surgirá de allí porque incluso ya no importa para qué se habían juntado, se ha perdido de vista el objetivo que daba sentido a la unión.