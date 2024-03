El origen de las supersticiones más comunes: parte siete

Lola Rublev, para El Diario de Carlos Paz.

Imaginemos esta situación más que cotidiana: estás paseando tranquilamente por la calle, vas escuchando música, pensando en las cosas que tenes que hacer ese día, o en bueyes perdidos ,y a unos cuantos metros divisas una escalera apoyada contra una pared, justo en mitad de tu camino. La pregunta se impone: ¿qué haces? ¿La rodeas o te animas a desafiar siglos de supersticiones y pasas por debajo? Creo que la mayoría de ustedes diría “pero mira si voy a creer en supersticiones, yo paso igual”, pero que llegado el momento, por si las moscas, y porque más vale prevenir que lamentar, la rodearían.

Pero ¿cuál es el origen de esta superstición? ¿Por qué creemos que caminar bajo una escalera nos traerá mala suerte?

Si nos ponemos a ahondar, nos encontramos que a lo largo de la historia ha habido diversas explicaciones para esta creencia, tan arraigada incluso el día de hoy. En la columna de hoy, exploraremos algunas de ellas

Una de las teorías nos viene del antiguo Egipto: las pirámides eran objeto de devoción y respeto por su supuesto poder . La forma triangular de una escalera contra una pared recuerda y simboliza la de estas construcciones; y se supone que si alguien caminaba a través de ese conjunto estaba cometiendo un atentado contra los poderes sagrados de la pirámide.

Otras versiones apuntan a la Edad Media. En este caso, el espacio que queda bajo la escalera “evocaría” la parte inferior de una horca. ¿¿Y quién querría pasar por debajo de una horca?? En aquella época se creía que pasar por allí era atraer a la muerte, ya que se invadía el espacio maldito donde residían los espíritus de las personas ejecutadas.

Otra teoría relacionada con la horca habla de accidentes al utilizar escaleras para descolgar los cadáveres, ya que éstos podían desplomarse sobre la persona tan distraída como para por debajo de una horca en un momento tan delicado.

Otra posible explicación se remonta a la antigua Grecia, donde las escaleras se consideraban símbolos de tríadas divinas. Pasar por debajo se creía que interrumpía la conexión sagrada, atrayendo la ira de los dioses.

Y, por último, pero no por eso menos importante, tenemos la explicación “cristiana” de todo el ajetreo con la escalera:

En el cristianismo, la escalera está simbólicamente relacionada con la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Al pasar por debajo de una escalera, se consideraba una falta de respeto hacia esta representación divina, llevando consigo la amenaza de la mala suerte.

Aunque en la actualidad se aconseja evitar pasar por debajo de una escalera por razones de seguridad evidentes, la superstición original ha perdido parte de su contexto histórico y simbólico

Por lo general, si hay una escalera en la calle es que alguien está utilizándola para trabajar, a menudo usando además herramientas pesadas y potencialmente peligrosas. lo más natural es preferir no pasar bajo una escalera ya no por miedo o superstición, sino simplemente por no correr el riesgo de sufrir un accidente en caso de que algo (o alguien) se precipite desde la altura .

En resumen, sea por superstición o por sentido común, nunca olvidemos las palabras del gran Joan Manuel Serrat:



“Cruza los dedos

Toca madera

No pases por debajo de esa escalera

Y evita el trece

Y al gato negro

No te levantes con el pie izquierdo…”

Y vos, ¿Conocías el origen de esta superstición? ¿Le haces caso o permaneces del lado escéptico de la vida?