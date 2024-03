Tarot del Colibrí para el 7 de marzo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Paje de oros:

Inicios. Sembrar una semilla con entusiasmo y esperanza.

Carta 2 - El colgado:

Pausa. Espera. Contemplar otro punto de vista. Idea.

Carta 3 - La emperatriz:

Amor. Sensualidad. Energía. Creación. Poder de transformación de la realidad. Fertilidad. Madre tierra.

Mensaje final:

El tarot habla de una persona que luego de haber pasado un tiempo de reflexión, dónde se han contemplado distintos puntos de vista y barajado diferentes opciones, ha tenido una idea muy buena, muy original. Ya se ha plantado la semilla para dar forma a esa idea, se han realizado las primeras acciones para comenzar con algo nuevo. Tal vez se trate de un proyecto laboral, de empezar a estudiar algo, de iniciar una relación afectiva etc. Las cartas dicen que es una decisión pensada, no improvisada. Ahora toca esperar que con los cuidados y el amor necesario, la semilla crezca y se transforme en planta. Los resultados no serán inmediatos, pero finalmente llegarán frutos en abundancia. Eso indica La emperatriz. Sea lo que sea que se ha iniciado, luego de un tiempo de gestación, dará sus frutos. La tierra en que se ha sembrado es fértil y la madre tierra entrega sus frutos generosamente a quien cuida laboriosa y amorosamente de ella.