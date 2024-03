Consultá el horóscopo chino del viernes 8 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/21 No etiquetes a alguien con quien no estás de acuerdo como que estás equivocado o que tienes algo malo con él o ella. Eso descarta el problema real.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/22 Evita la tendencia a "enamorarse" de algo tan fuerte que no puede prescindir de él. Esto puede significar que podrías saltar antes de mirar. Elimina lo que es innecesario de tu espacio de trabajo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/23 Este es un día para relajarse y concentrarse en las cosas que te hacen sentir más cómodo. Esto podría incluir comprar un mejor colchón o un sillón reclinable especial.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/24 Sé paciente con leves irritaciones hoy. Un comentario o acción irreflexiva no es razón para perder la paciencia. Este es un buen momento para hablar sobre tus necesidades y sentimientos.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/25 Hoy puede traer eventos inesperados. Tu capacidad para comercializar una idea es fuerte. Incluso si quieres correr en una nueva dirección, termina lo que comienzas.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/26 Cuanto más organizado pueda ser, mejor. Incluso puede descubrir alguna información importante o sentimental que haya caído en las grietas.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/27 Las opiniones de otras personas no tienen que dictar tu estado de ánimo ni tus elecciones. Eres una persona inteligente que, naturalmente, entiendes mucho de lo que sucede debajo de la superficie de los eventos ordinarios.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/28 Una situación hoy puede traer desafíos no deseados. Existe la posibilidad de que estés defendiendo tus acciones. Los argumentos respetuosos no son necesariamente algo malo, pero las palabras de enojo no deben tomarse personalmente.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/29 La energía de hoy favorece los viajes y la aventura. Incluso si tienes responsabilidades, puedes planear hacer algo emocionante. Una preocupación secreta puede colorear tu estado de ánimo esta tarde.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/30 La duda puede hacerte sentir malhumorado o desanimado. Di lo que piensas sin disculpas. Recuerda que el estrés puede llevarte a realizar demandas irrazonables de que todo se haga a tu manera.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/31 Te gusta verte bien y sentirte lo mejor posible. Este es un día en que puedes brillar. Tú tienes un talento natural para organizar a las personas y es mejor utilizarlo en la planificación de fiestas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/20 Los eventos de hoy podrían hacer que Te sientas menos preocupado por sus propios desafíos personales. Enfocarse de manera solidaria en las necesidades de los demás.