Los signos del zodíaco que se caracterizan por utilizar a los demás

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 1/4/2024 · 10:24 hs

Una relación debería estar conformada, en la teoría, por dos personas que -además de amarse- se hagan bien la una a la otra. No hay que ser un gurú en temas amorosos ni un gran especialista en relaciones para entender esto y saber que si una de las dos personas no le hace bien a la otra, cualquier vínculo parece destinado al fracaso desde el primer momento. Sin embargo, así como hay signos del zodiaco que parecen predestinados a hacerse felices mutuamente, el horóscopo identifica cuáles son los signos que, sin importar cómo, intentarán beneficiarse a sí mismos en una relación y no se preocuparán por el otro.

Vale aclarar que se trata de una conducta peligrosa, egoísta y 100% cuestionable. Porque, con toda sinceridad: ¿quién elegiría compartir su vida con una persona que solamente intentará estar bien ella misma, sin importar el precio? Estos son los 5 signos del horóscopo que siempre intentarán usar a las personas para su propio beneficio.

Sagitario

El horóscopo no es infalible y, como suele ocurrir con cualquier aspecto de la vida, puede haber excepciones. Sin embargo, y a riesgo de ser prejuiciosos y prejuiciosas, Sagitario es uno de los signos que más mala fama tienen al momento de elegir cómo y con quiénes relacionarse. Según la astrología, sagitarianos y sagitarianas se caracterizan por priorizar el dinero por sobre el amor y es una constante su frialdad en las relaciones, sobre todo cuando ya sienten que no pueden beneficiarse más de ellas.

Leo

Una de las grandes debilidades -y que por momentos puede convertirse en fortaleza- de las personas nacidas bajo el signo de Leo es su incontrolable ego. Según el horóscopo, consciente o inconscientemente los leoninos y las leoninas van a centrar sus objetivos y sus intenciones de relacionarse con los demás (como amigos o parejas) siempre y cuando puedan obtener un beneficio material o tangible de ese vínculo. Leo siempre optará por ocultar sus sentimientos verdaderos.

Libra

Sería injusto decir que las personas de Libra carecen de romanticismo. De hecho, cuando quieren, pueden ser el signo más romántico del horóscopo. Claro que ese romanticismo, generalmente, no es espontáneo; sino que tiene que ver con cuán a gusto se sienten en una relación. Y aquí es el beneficio propio lo que termina de definir si están o no cómodos con su pareja. Una de las debilidades de Libra es conseguir llevar una vida de lujos y que pueda ostentar.

Escorpio

El horóscopo es contundente al momento de definir a un hombre o una mujer de Escorpio: si notas que esta persona comienza a desaparecer de tu vida o a darte cada vez menos entidad, es muy probable que -material o afectivamente- ya haya conseguido lo que buscaba. Su dualidad es indiscutible e indisimulable, de acuerdo al momento. Cuando un escorpiano o una escorpiana necesiten algo de quien lo rodea (o quienes lo rodean), se mostrará plenamente interesado y atento. Pero, una vez que lo consiga, comenzará a desaparecer poco a poco de la vida de la otra persona.