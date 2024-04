Tarot del Colibrí para el 10 de abril

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Mensaje final: en el pasado alguien ha tenido que tomar decisiones repentinas frente a alguna situación que no esperaba y que lo tomó de sorpresa. Estas situaciones pueden haberse dado en cualquier plano de la vida. Tal vez algo finalizó o cambió sin previo aviso y la persona tuvo que armarse de valor para comenzar de nuevo o dar una respuesta a lo ocurrido, por ejemplo. En ese momento la intuición ha venido en auxilio para responder a lo que no se esperaba. Ahora, esa persona puede hacer la reflexión que en su momento no tuvo tiempo de hacer. Se está tomando tiempo para pensar y por eso ha detenido la toma de decisiones y su accionar sobre la realidad. Está contemplando otras perspectivas, quizás empieza a ver una manera distinta de vivir. Aunque parezca que no hace nada, en realidad está buscando respuestas en su interior y revisando sus comportamientos pasados. Es una persona de altos valores éticos y espirituales. Cuando salga de esa pausa necesaria actuará en consonancia con dichos valores. El tarot dice que buscará actuar con generosidad haciendo un trabajo en cooperación con otras personas en pos de un bien común. Contará para ello con afectos sinceros que trabajarán a su lado.