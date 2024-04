Tarot del Colibrí para el 14 de abril

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 14/4/2024 · 03:02 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de oros:

Pobreza. Escasez. Problemas económicos. Desamparo.

Carta 2 - Ocho de espadas:

Bloqueos. Sentirse atado de pies y manos. Estancamiento

Carta 3 - Seis de oros:

Dar y recibir. Caridad. Solidaridad.

Mensaje final:

El mensaje de hoy hace referencia a una persona que ha atravesado o está atravesando serías dificultades económicas. Está persona siente que no puede hacer nada frente a esa situación, sufre desamparo y no encuentra salida a su situación, que puede ser la pérdida del trabajo, deudas, o que sus ingresos sean muy insuficientes para sostener su vida y la de los suyos. Piensa que no hay justicia, que no está equilibrada la balanza del dar y recibir. La última carta, el seis de oros, junto al ocho de espadas abren una luz de esperanza para esta persona. Poco a poco podrá dar algunos pasos, realizar alguna acción para mejorar su situación, incluso puede ser que alguien le de una mano solidaria. Los oros además de hablar de aspectos materiales, hacen referencia a energías lentas. El tarot no dice que las dificultades desaparecerán de la noche a la mañana, sólo expresa que aunque se piense que nada se puede hacer frente a la adversidad, siempre está la posibilidad de realizar aunque más no sea una pequeña acción que inicie un movimiento. Se trata de dar un paso, luego vendrá un segundo, después un tercero y así se irá mostrando un camino que en este momento no se puede ver. No hay que bajar los brazos porque la vida sigue, es nuestro tesoro más valioso y esta mala racha pasará, pero lo que no está bueno es dejarse paralizar, porque esa actitud sólo empeorará las cosas. Es hora de estar en unión con la familia y los amigos, con los afectos sinceros porque la unión hace la fuerza dice un refrán conocido.