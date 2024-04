Tarot del Colibrí para el 16 de abril

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 16/4/2024 · 00:00 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Los enamorados:

Amor. Amor como elección y acción.

Carta 2 - Siete de copas:

Opciones. Ilusiones. Fantasías. Sueños.

Carta 3 - Rey de bastos:

Poder. Liderazgo. Protección. Cuidado. Fuerza. Convicción.

Mensaje final:

El Siete de copas en el centro de la tirada dice que se presentan muchas opciones amorosas y la persona tendrá que elegir entre ellas. Algunas son muy buenas y otras no tanto. El tarot aconseja no dejarse llevar por fantasías que pueden presentarse como tentaciones que luego conducirán al fracaso y a la frustración. Se necesita ser realista y hacer una elección basada en el amor. Recordar que no todo lo que brilla es oro. Elegir con el corazón y la razón en equilibrio. Dicen las cartas que se hará una buena elección y llegará un amor apasionado y verdadero, alguien que querrá proteger y cuidar. Una persona muy carismática, con cualidades de líder, alguien que se ganará su confianza y su admiración.