Consulta el horóscopo chino del lunes 22 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: descubre cuál es tu pareja ideal según tu signo

Tu economía te permitirá realizar alguna escapada pronto y sin tener miramiento en qué gastas; disfruta ahora que puedes, todo va bien.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

En el ámbito laboral las cosas estarán sucediendo tal y como esperabas, por ahora habrás conseguido las proposiciones que tenías y estarás feliz por ello.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

En el amor si llevas mucho tiempo con tu pareja será mejor que no caigas en la monotonía porque podría romperse la relación. Con la familia todo bien.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Pasarás un día totalmente opuesto al que esperabas pero será diferente y divertido, deberás plantearte hacerlo más veces.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

En el aspecto económico te darás algún capricho hoy pero tendrás tus movimientos controlados, todo en la cuenta te cuadrará.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Te esforzarás mucho y sacarás a relucir tu ingenio a la hora de realizar tareas creativas.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

En el amor si no tienes pareja esperarás reencontrarte con alguien del pasado, no tengas mucha esperanza por si no vuelve tan pronto como esperabas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Te levantarás bajo de energía y deberás hacer algo para activarte. A medida que pasen las horas te sentirás mejor pero deberás mejorar tu vitalidad.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Estás pasando un pequeño bache pero deberás estar tranquil@ porque no será nada que no puedas solucionar, ten paciencia.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Cuando tengas las cosas claras no dudes en poner tus sueños en marcha. Pero primero piensa.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

En el amor si tienes pareja estarás en un momento muy bonito de la relación, posiblemente hables de ampliar la familia.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Estarás lejos de tu entorno y eso te entristecerá, te habrás levantado cabizbajo y desearías tenerlos cerca para pasar un buen rato juntos.