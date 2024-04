Las mejores razas de perros para tener en casa con niños

VIDA SALUDABLE

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, por lo que a gran parte de la población les gusta tener a un canino dentro de su familia y casa, ya que además de ser un fiel compañero de vida también son muy divertidos y sobretodo protectores. Sin embargo, si en tu familia cuentas con niños, es importante que sepas que no todas las razas son capaces de permanecer quietos frente a los infantes.

Es importante señalar que no todos las razas de perros son aptos para convivir con niños pequeños y, es que los infantes no saben diferenciar lo que les puede hacer daño a los canes. Aunque también es importante recalcar que no todos los perritos pueden aguantar el estrés de convivir con un pequeño.

Las mejores razas de perro para tener en casa con niños

Estas son algunas razas de perros que sin duda se convertirán en los mejores amigos de tus niños:

Schnauzer

Esta raza alemana de perro que es muy característico por su corte de pelo que lo diferencía de los demás con todos plateados y gris son amigables y cariñosos, lo que lo convierte en un cap que se adapta a la perfección al vínculo familiar. Además de contar con mucha energía y protectores por lo que serán unos excelentes compañeros de vida para los niños.

Golden Retriever

Este can de tamaño mediano-grande es una perfecta opción si tienes niños y quieres a un guardián a su lado ya que es un perro muy cariñoso y con facilidad para el aprendizaje. La prueba de esto es que dicha raza es utilizada comúnmente como perro guía. Además de ser muy juguetones y con una tolerancia indescriptible.

Dálmata

Los dálmatas se caracterizan por ser una raza de perros que no son agresivos ni nerviosos los cuales son puntos clave si tenemos niños en casa, por lo que son altamente leales, sociables, listos y audaces que les encanta la compañía, sobretodos de aquellos pequeños que los hará divertirse como nunca.

Yorkshire Terrier

Es una raza pequeña a los cuales les encanta la compañía. Además de que son juguetones, divertidos y les gusta en demasía estar con niños pues esto los hará divertirse a ambos, eso sí, le gusta ser el centro de atención, por lo que hará lo imposible para estar a tu lado.

San Bernardo

El San Bernardo es una raza de perro que puede incluirse de manera rápida al núcleo familiar, pues son tranquilos y muy abrazables, pero sobre todo mantienen la calma sobre cualquier situación que se les ponga enfrente. De hecho hasta el estrés lo saben manejar de la mejor manera, por lo que los niños no serán problema para él.