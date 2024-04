Tarot del Colibrí para el 24 de abril

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La luna:

Claroscuro. Intuición. Lo subconsciente. Lo onírico. Melancolía. Lo oculto.

Carta 2 - Siete de copas:

Imaginación. Sueños. Ilusiones. Fantasías. Opciones.

Carta 3 - Paje de copas:

Sensibilidad. Emociones. Sentimientos. Inocencia. Instinto.

Mensaje final:

Las cartas aluden principalmente a emociones y sentimientos, que pueden tener cierto carácter ilusorio o fantasioso, y que en algún punto confunden a esta persona. No sé están pudiendo ver con claridad y realismo los sentimientos. Tampoco fluyen y se expresan adecuadamente las emociones. Se trata de una persona de gran sensibilidad, muy empática con los demás que en este momento necesita sumar a lo emocional también lo racional para equilibrarse. La madurez se alcanza cuando la persona balancea razón y emoción. Esto no quiere decir reprimir emociones, sino todo lo contrario, dejarlas fluir pero no permitiendo que se desborden. La imaginación y las ilusiones son hermosas, pero quedarse en ellas solamente sin evaluar la realidad y el modo de concretarlas, a la larga traerá desilusión y frustración. Entonces el tarot dice que la confusión pasará cuando este alguien enlace sus fantasías al mundo real y evalúe las herramientas que tiene para alcanzar sus sueños ejerciendo un autocontrol saludable.