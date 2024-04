No es nada fácil saber qué hace un gato por la noche, pero poco a poco se va desvelando el misterio.

¿Qué hacen por la noche?

Los felinos son animales depredadores que pasan durmiendo una gran cantidad de horas al día. En el caso del gato, son alrededor de 16 horas de sueño. No las duerme todas seguidas, sino que va haciendo pequeñas siestas, excepto por la noche.

Cuando el sol se oculta, es muy probable que se ponga a correr como un loco por toda la casa, o que haga alguna de sus travesuras.

Sus movimientos serán mucho más rápidos, se subirán por los sitios que no deben, en fin, se comportarán como lo que son, pequeños felinos.

Esto se debe a que su cuerpo está físicamente preparado para ‘funcionar’ sobre todo por la noche. Cuenta con un excelente sentido del oído gracias al cual puede escuchar el sonido de una posible presa a 7metros de distancia, y una visión nocturna mucho mejor que la nuestra. A diferencia de nosotros, ellos son capaces de distinguir detalles en la oscuridad.

¿Por qué los gatos son nocturnos?

Los gatos, al igual que el resto de seres vivos, se han ido adaptando al medio en el que han vivido y viven. El hecho de que sean nocturnos se debe a varios factores:

Son originarios del desierto, un lugar donde por el día se pueden alcanzar y superar los 40 y hasta los 50 grados centígrados.

Sus presas habituales, como los pequeños roedores, salen a buscar comida por la mañana temprano y por la tarde-noche, cuando las temperaturas son más suaves.

Teniendo esto en cuenta, es lógico pensar que por el día los gatos prefieran descansar, guardar energía, y luego al atardecer o al anochecer salir de caza, o a buscar pareja en caso de que sea época de celo.

¿Es malo encerrar a un gato por la noche?

Son muchas las personas que opinan que tener encerrado en casa a un gato es cruel, que eso es casi como mantener enjaulado a un pájaro. Pero no es así, en la calle hay muchísimos peligros. Si son gatos caseros no deberían de salir nunca del hogar, porque es muy probable que no regresen; y si son semi-asilvestrados, entonces lo ideal es vallar el jardín y/o la terraza y dejar que salgan solo a esas zonas.

¿Es malo encerrarlo en una habitación para que no maúlle?

Sí, porque lo estás encerrando para no hacerle frente al problema, que en realidad no es problema como tal, porque el gato solo hace lo que le dicta su naturaleza: maullar para que le dejes salir, o para llamar tu atención.

Así que en estas situaciones lo primero es averiguar por qué maúlla el gato, y después tomar las medidas que sean necesarias.

Mi gato maúlla cuando me voy a dormir, ¿qué hacer?

A pesar de que jugamos una hora cada día repartida en diversas sesiones cortas, por la noche a menudo parece que tienen las pilas todavía bien cargadas y no me queda otra que jugar con ellos.

Pero ojo, otros motivos por los cuales pueden maullar los gatos por las noches es porque quieren ir a buscar pareja, o porque se sienten solos. Para poder olvidarnos de lo primero, lo mejor que se puede hacer es castrarlos; y para lo segundo, hay que tratar de estar todo el tiempo posible con ellos, y darles mucha compañía.

¿Cómo hacer que un gato duerma de noche?

Aunque parezca imposible, se puede. Lleva tiempo, pero si juegas con tu gato durante el día, si lo cansas, por la noche lo único que deseará será dormir.

No se trata de prohibirle sus siestas, si no más bien de aprovechar el rato que esté despierto para entretenerlo.