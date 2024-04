Tarot del Colibrí para el 25 de abril

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Paje de espadas:

Idea. Inspiración. Descubrimiento. Velocidad. Determinación. Lo intelectual.

Carta 2 - Reina de bastos:

Vitalidad. Creatividad. Fuerza. Determinación. Poder. Energía.

Carta 3 - Dos de bastos:

Decisión en puerta. Elaborar un plan de acción. Dar o no dar el paso hacia lo nuevo.

Mensaje final:

Alguien está pensando en tomar una decisión importante que implica elegir entre quedarse en donde está, tal vez una zona de confort, o arriesgarse hacia algo nuevo y desconocido, que como tal despierta ciertos temores e incertidumbre. El tarot aconseja elaborar primero un plan, no arriesgarse a lo loco y a lo tonto, pero si se toman los recaudos necesarios no está mal pensar en cambiar. Por otro lado, las cartas dicen que el cambio hacia el descubrimiento de cosas nuevas es parte de la manera de ser de esta persona. Es alguien con mucha curiosidad que tiene una inspiración, una idea y que se va a arriesgar a concretar. Tal vez ya ha tomado la decisión. Se encuentra en una posición favorable para ir por lo que desea porque es una reina de bastos, se habla de energías, no de género, y la energía de esta reina es la vitalidad, la fuerza, el empuje, su determinación para tomar decisiones y una poderosa capacidad creativa. De modo que está persona con esta energía hará lo que sea necesario para cumplir su sueño.