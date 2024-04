Tarot del Colibrí para el 26 de abril

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 26/4/2024 · 02:18 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cuatro de bastos:

Festejo. Alegría. Hogar. Estabilidad. Amor.

Carta 2 - Ocho de espadas:

Bloqueo. Sensación de tener fuertes impedimentos. Estancamiento.

Carta 3 - Dos de espadas:

Decisión. Razón. Introspección.

Mensaje final:

Aquí las cartas hablan de una persona que se siente bloqueada, atada de pies y manos para actuar. Tiene pensamientos de negatividad e impotencia. La sensación de no poder hacer nada es la que predomina. Pueden existir factores externos que la hagan sentir así, o tal vez, los obstáculos provienen desde su interior: miedos, prejuicios, creencias, heridas, traumas, etc que necesitaría trabajar para poder elaborarlos. Y si las presiones son externas, siempre hay algo que se puede hacer. Quizás está persona siente que no puede recuperar una estabilidad, especialmente familiar y afectiva que tenía en el pasado, o puede ser un sueño para su futuro, pero no está haciendo nada en ninguno de los casos. El centrarse en lo negativo le impide darse cuenta que aunque sea aún con dificultad puede moverse , dar algunos pasos para retomar su camino y la felicidad. La figura central, el ocho de espadas, que es la que alude al bloqueo, tiene las piernas libres, indicando que si se desea se puede caminar, dar pequeños pasos que conducirán a una importante toma de decisiones. El tarot dice que no debe poner oídos al exterior, a las opiniones ajenas, las respuestas para tomar una decisión acertada están en su interior. Nadie puede vivir mucho tiempo presa de aquello que le impide ser feliz, está persona tiene que hacer uso de su fuerza de voluntad para iniciar una acción y salir de ese lugar negativo. Una acción desencadena otra acción y así sucesivamente, hasta llegar a la toma de decisiones, que es hacer uso de la propia libertad y del libre albedrío.