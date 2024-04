Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Noticias Relacionadas Son puro talento: los 4 signos más brillantes del zodiaco

Cuida tu corazón evitando las grasas saturadas y prefiriendo la comida orgánica. Una persona que hace tiempo quiere contactarse contigo, lo hará a través del correo, será para proponerte un posible negocio donde tú serás una pieza fundamental, no dudes en aceptar su propuesta. CIFRAS SOLARES: 12.121

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Estás comenzando a retroceder en tu camino profesional, te estás quedando atrás porque no estás absorbiendo nuevos conocimientos que necesitas aprender rápidamente, si no quieres perder tu trabajo. CIFRAS SOLARES: 13.131

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Opta por tomar un curso de perfeccionamiento o un taller donde aprendas a utilizar herramientas más modernas para la realización de tus labores, recuerda que el mundo siempre va avanzando, tanto en teorías como en tecnología. CIFRAS SOLARES: 14.141

CANCER (Junio22-Julio22)

Es un buen momento para buscar a alguien a quien delegarle ciertas responsabilidades, si ambas personas del hogar trabajan y tienes posibilidades de buscar a una persona que ayude con las labores del hogar, hazlo. CIFRAS SOLARES: 15.151

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Te estás haciendo cargo de muchas cosas a la vez y esto te puede pasar la cuenta el día de mañana, sobre todo en tu salud. Si tienes hijos, es importante que les des atención diaria, uno de ellos podría reclamarte el día de hoy que no pasas suficiente tiempo con él. CIFRAS SOLARES: 16.161

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Una persona que quieres está pensando en ti sobre un problema que le contaste, ha dado con la solución y te la comentará el día de hoy, agradece su preocupación. Es momento de callar frente a lo que no puedes manejar, ni tampoco solucionar. CIFRAS SOLARES: 17.171

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Un buen día para volver a tu infancia por un momento, tienes la oportunidad de jugar nuevamente, si tienes hijos o sobrinos, aprovecha esta jornada para divertirte con ellos y enseñarle lo que es el juego sano en el exterior. CIFRAS SOLARES: 18.181

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Existe una persona en tu vida que quiere mucho estar a tu lado, pero tú no tienes interés, si has notado las señales, no le dejes sin darle una explicación sincera, podrían convertirse en buenos amigos más adelante. CIFRAS SOLARES: 19.191

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

El amor está estable, pero necesita un poco más de emoción, atrévete a aventurarte con tu pareja. Si tienes una relación estable hace un largo tiempo, es probable que las obligaciones de ambos les estén provocando una lejanía que comienza a notarse. CIFRAS SOLARES: 20.202

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Una persona que tiene una vieja rencilla contigo te enviará un mensaje para arreglar unos asuntos pendientes entre ustedes, puedes optar por obviar el mensaje, pero si se trata de algo que debes, es mejor que lo pagues o devuelvas de forma amigable. CIFRAS SOLARES: 21.201

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Estás criticando demasiado al resto y estás mirando poco tus propias acciones, no debes dejar que esto te suceda, ya que podrías enemistarte con alguien que quieres mucho. Hazte a un lado de la soberbia y el orgullo CIFRAS SOLARES: 22.202

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Tienes la oportunidad de hacer lo que de verdad quieres en tu trabajo, si te dedicas a los negocios no tengas miedo a correr riesgos el día de hoy, podrían salir muy bien y terminarás recibiendo una buena suma de dinero gracias a tu inversión. CIFRAS SOLARES: 23.203

Aparecen en esta nota: