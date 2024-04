Tarot del Colibrí para el 29 de abril

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Siete de copas:

Fantasías. Ilusiones. Sueños. Imaginación. Opciones. Tentaciones.

Carta 2 - Nueve de espadas:

Dolor. Tristeza. Depresión. Culpa.

Carta 3 - La sacerdotisa:

Misterio. Espiritualidad. Intuición. Sabiduría. Lo oculto.

Mensaje final:

Las cartas sugieren que alguien ha hecho una mala elección afectiva. Tal vez se dejó llevar por fantasías o tentaciones y eligió la opción equivocada. Hay un dicho que dice que 'no todo lo que brilla es oro'. Lo cierto es que ahora ve con claridad su error, la verdad se está mostrando frente a los ojos de esta persona que se siente triste, muy arrepentida, no puede dormir, tiene culpa y no sabe qué hacer. Posiblemente se esté culpando por haber ocultado cosas, por no haber sido sincero con alguien a quien puede haber lastimado aún sin querer. El tarot dice que está situación tiene que ser tomada como un gran aprendizaje que le da la vida. De nada sirve arrepentirse sin que la persona que ha recibido la ofensa no se entera. Hay que ser valiente para dar la cara y decir la verdad. Tal vez pedir perdón si es necesario. Esta actitud será sanadora para ambas personas. Es preciso dejar de pensar tanto, abandonar los pensamientos negativos y el orgullo y dejarse guiar por la intuición que está en contacto con la sabiduría que proviene del alma. El camino es hablar y revelar lo que se está ocultando.