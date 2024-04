Palmera kentia: una planta de interior grande y elegante

La palmera kentia, originaria de una isla del Pacífico, es una opción que adquiere un crecimiento óptimo tanto dentro como fuera del hogar.

Aunque se trata de una especie endémica, es decir, que solo crece de forma natural en la isla originaria, también se puede encontrar en Estados Unidos, España o Inglaterra. La palmera kentia destaca por su elegancia, ya que posee un tronco esbelto, cilíndrico y anillado, junto a una serie de fibrosas hojas color verde oscuro.

Noticias Relacionadas Suculentas indestructibles: conocé cuáles son las dos plantas todoterreno

Estas características la convierten en un ejemplar muy atractivo para interiores, donde debe disponer de un espacio considerable. De todas formas, tiene métodos de cuidados sencillos.

¿Qué especie es la palmera kentia?

Se trata de una planta endémica de la isla Lord Howe, una porción de tierra paradisíaca ubicada al este de Australia, en el océano Pacífico. Su nombre científico es Howea forsteriana y pertenece a la familia de las arecáceas, es decir, las palmeras. En estado natural suele alcanzar los 15 metros de altura, a partir del desarrollo de su tronco anillado.

En cuanto a las hojas, la palmera kentia desarrolla ejemplares planos, pinnados y fibrosos, con un atractivo tono verde oscuro. Además, posee frutos marrones que luego se vuelven rojizos.

Para comprender las condiciones óptimas de su crecimiento, se debe observar el lugar de origen. En el caso de la kentia, es bastante sencillo, ya que su único espacio de crecimiento natural es la isla Lord Howe.

Allí promedia una temperatura de 20 grados centígrados, mientras que las temperaturas máximas pueden superar los 30 grados. Por lo tanto, esta palmera crece mejor en ambientes tropicales. Sin embargo, también soporta algunas horas de frío, mientras que se desarrolla bien en interiores, debido a que no requiere luz solar directa de forma constante.

Cuidados para tener una palmera kentia en interiores

Poseer una palmera kentia en el jardín no va a representar mayores complicaciones. Basta con ofrecerle una buena cantidad de exposición a la luz, pero también algunos momentos de sombra, y regarla de vez en cuando. Sobre todo, cuando no llovió por varios días o cuando hay sectores a donde no llega el agua.

Pero aunque se trata de una palmera que puede adquirir gran tamaño, también es apta para ambientes internos. La elegancia que ofrece este ejemplar la vuelve perfecta para espacios grandes, con suficiente lugar para el desarrollo de sus hojas.

Luz solar y ubicación

Está claro que el ambiente natural de las palmeras es el exterior, donde reciben luz solar directa. Sin embargo, la kentia es un ejemplar que se adapta bien a la falta de luz, por lo que puede estar en espacios internos sin problemas.

De todas formas, es importante que reciba iluminación natural mediante la cercanía a ventanas, puertas de vidrio o cualquier otra fuente. En especial, durante los primeros años de vida.

Temperatura

Como ya se mencionó, la temperatura promedio de su isla de origen es de 20 grados centígrados. Por lo tanto, la palmera kentia prefiere un rango de entre 15 y 25 grados.

Sin embargo, ofrece buena resistencia a las temperaturas más frías, ya que en Lord Howe puede haber periodos donde desciende hasta los 5 grados centígrados. Aunque se trata de momentos cortos. Lo ideal es que disfrute de un clima templado y que se evite su exposición a vientos fuertes o heladas.

Riego

Tanto en jardines como en interiores, esta especie tolera poco el exceso de humedad. Por lo tanto, se debe prestar atención al encharcamiento. En el caso externo, solo regarla si el agua de lluvia no llega a su sector o si hay periodos de sequía.

Para el cuidado interno, basta con regarla de una a tres veces por semana. Durante los meses fríos, esa frecuencia debe reducirse a solo una o dos veces por mes. Tener en cuenta que, por sus condiciones naturales, esta palmera soporta mejor un periodo de sequía que la tierra demasiado mojada.

Humedad

Un sustrato muy húmedo puede causar la aparición de hongos y diversas enfermedades. Sin embargo, también es importante revisar que no exista una sequía extensa.

Cuando la planta se encuentra en ambientes internos, esto suele ocurrir por la cercanía a diferentes calefacciones; sobre todo en invierno. En ese caso, es recomendable rociar un poco las hojas mediante un pulverizador.

Sustrato

Para favorecer el desarrollo óptimo de la planta, se sugiere colocar un sustrato rico en nutrientes. Puede ser abono orgánico o fertilizantes inorgánicos que se consiguen en cualquier vivero.

Es importante, además, brindar un suelo con buen drenaje. De esta manera, las raíces se airean y se evitan los encharcamientos.

Transplante

Transplanta la palma Kentia cada dos o tres años, o cuando las raíces hayan crecido demasiado para la maceta. Elige una maceta que sea solo un poco más grande que la actual.

Asegúrate de que la nueva maceta tenga agujeros de drenaje en el fondo.

Reproducción

La palma Kentia se puede propagar por semillas o división de rizomas. La propagación por semillas es un proceso lento y puede llevar varios años. La división de rizomas es un método más rápido y fácil.

Enfermedades

La palmera kentia es vulnerable a una serie de enfermedades comunes; la mayoría, vinculadas a los hongos por exceso de humedad. Por lo tanto, hay que revisar que no existan encharcamientos ni demasiada agua en el sustrato.

Es recomendable aplicar un fungicida natural una o dos veces al año. Esta planta está más expuesta a las siguientes enfermedades:

Araña roja. Un pequeño ácaro que suele aparecer en los meses de mayor sequía.

Cochinilla. También vinculada al calor y la sequía. Una plaga que suele combatirse rociando jabón potásico y agua caliente.

Oídio. Un hongo que se manifiesta con manchas blancas y algodonosas en las hojas.

La palmera kentia en interiores

Uno de los motivos por los que muchas personas las eligen para decorar interiores es por su apariencia elegante y, a la vez, exótica. No todos se animan a exhibir una palmera dentro de su casa.

Sin embargo, este ejemplar es ideal para conseguir ambientes osados con detalles naturales. Tiene gran adaptación y sencillo cuidado.