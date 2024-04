Tarot del Colibrí para el 5 de abril

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La sacerdotisa :

Intuición. Altos poderes. Misterio. Lo subconsciente. Elevación espiritual.

Carta 2 - Nueve de bastos:

Cansancio. Largas luchas y conflictos. Heridas. Proximidad de la meta.

Carta 3 - La templanza:

Equilibrio. Armonía. Paz. Espiritualidad. Serenidad

Mensaje final:

Alguien viene atravesando una etapa de muchas luchas y conflictos en algún ámbito de su vida. Hay cansancio, agotamiento y la sensación de que estás situaciones nunca se terminarán. El tarot dice que cuando se piensa que se ha llegado al límite de las fuerzas que se poseen, en el fondo se sabe que queda un resto del cual echar mano. No es momento de bajar los brazos porque la meta está cerca, hay que seguir la propia intuición, dejarse guiar por ella más que por la razón. No siempre las soluciones llegan desde la mente, muchas veces surgen de esas chispas de luz que apenas percibimos y que provienen de nuestro espíritu. Las cartas dicen que pronto pasará la tormenta y se restablecerá el equilibrio en la vida de esta persona. La última carta, la templanza, no puede ser mejor. Es un augurio de plena armonía y paz.