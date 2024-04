Tarot del Colibrí para el 6 de abril

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 6/4/2024 · 01:17 hs

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Seis de espadas:

Irse. Moverse. Mudarse hacia un lugar que se estima como mejor

Carta 2 - Cinco de copas:

Tristeza. Arrepentimiento. Culpa.

Carta 3 - La justicia:

Ley. Orden. Reglas. Equilibrio.

Mensaje final:

El lugar central de la tirada lo ocupa la carta del cinco de copas que habla de una persona que no está pasándola bien. Está arrepentida, triste y puede que haya también culpa por alguna acción suya en el pasado con la que tal vez lastimó a personas que la querían y que pertenecían a sus afectos. El tarot nos cuenta acerca de un alejamiento de este alguien en búsqueda de algo que consideraba más importante que lo que tenía. Quizás se fue pensando sólo en él/ ella, sin preocuparse por los sentimientos de las personas que dejaba atrás. Ahora se arrepiente. Siente que lo arruinó todo. Y esto pasa porque llega la justicia a dar a cada uno lo que merece. Esta misma persona necesita ahora pedir perdón y ser justa, poner un orden a su vida, pero llora sobre la leche derramada sin darse cuenta que no todo está perdido porque detrás suyo hay aún dos copas en pie que no está viendo. No sirve quedarse mirando lo que hicimos mal, hay que hacer algo para reparar y esa es la oportunidad que siempre da la vida de hacer las cosas bien. Esta vez intentando ser justa.