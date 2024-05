Tarot del Colibrí para el 12 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Diez de espadas:

Fin de ciclo. Dolor. Tristeza. Victimismo

Carta 2 - La estrella:

Luz. Guía. Deseos cumplidos. Equilibrio. Armonía.

Carta 3 - Seis de oros:

Caridad. Solidaridad. Dar en equilibrio.

Mensaje final:

La vida está hecha de alegrías y tristezas, de nacimiento y muerte, de inicios y de finales. Es inevitable que en algún momento de nuestras vidas nos toque sentir dolor, a veces ese dolor es tan fuerte que nos derriba y sentimos que hemos tocado fondo. En esos momentos no queda más opción que ponerse de pie nuevamente y empezar de cero una nueva etapa. Dicen las cartas que ese es el instante justo de renovar la fe y la esperanza en Dios. De pedir guía, luz y apoyo divino, con plena confianza en Él , en su poder para ayudarnos a encontrar nuevamente el equilibrio perdido. Es necesario creer que Dios no nos abandona y que escucha nuestras plegarias para sanarnos y reestablecer la armonía. Luego podremos agradecer su ayuda, y la mejor manera de agradecer a Dios es a través de la caridad con nuestros semejantes, que no es otra cosa que la expresión más genuina del Amor.