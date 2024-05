Tarot del Colibrí para el 13 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Nueve de espadas:

Tristeza. Dolor. Culpa. Insomnio.

Carta 2 - Caballero de oros:

Alguien regresa después de largo tiempo. Lentitud. Perfeccionismo.

Carta 3 - La justicia:

Equilibrio. Ley. Orden. Reglas. Verdad.

Mensaje final:

Alguien no soporta más la angustia y tal vez la culpa que está sintiendo. Es una persona que ni siquiera puede dormir por sus pensamientos negativos. El tarot no dice que la hace sentir mal. Quizás procedió injustamente con alguien o en alguna situación. A esta persona le ha llevado tiempo salir de ese estado y encaminarse a buscar una solución. E incluso es probable que le tome algún tiempo más porque va muy despacio y piensa en detalle cada paso a dar. No obstante, se está moviendo, lento como tortuga, pero caminando. ¿Hacia dónde se encamina? se podría preguntar. El tarot dice que se dirige hacia la justicia. Lo que está persona quiere es una reparación, una reconciliación, un perdón... Desea ser justo para recobrar su equilibrio. Las cartas se adelantan para predecir la llegada de la justicia y con ella el restablecimiento de la armonía y del orden que se había perdido.