Los signos del zodíaco que se distinguen por su ingenio

La inteligencia es un valioso don que nos facilita la vida, especialmente cuando aprendemos a distinguir entre las buenas y malas decisiones, algo que no siempre es sencillo. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su inteligencia.

Géminis

Los Géminis son maestros de la conversación y el lenguaje en todo el horóscopo. No es raro que una discusión con ellos termine con sus oponentes completamente ridiculizados y confundidos. Lo mejor es saber que es casi imposible vencerlos en un duelo verbal.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo del cangrejo poseen un sentido del humor único, que les permite reírse de sí mismos y de los demás de las maneras más ingeniosas. Si hay una respuesta rápida que provoca carcajadas, seguramente provino de un Cáncer.

Virgo

No cabe duda de que los Virgo son extremadamente inteligentes. Sin embargo, su nivel de inteligencia es tan alto que prácticamente no toleran a las personas que están un escalón por debajo de ellos. Pierden la paciencia rápidamente si quienes los rodean no mantienen su nivel de exigencia, lo cual es casi imposible.