Tarot del Colibrí para el 15 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Dos de espadas:

Decisión complicada. Poca claridad. La elección tendrá que ser racional, no emocional.

Carta 2 - As de bastos:

Nuevos comienzos. Acción rápida y contundente. Pasión. Energía. Determinación.

Carta 3 - Los enamorados:

Elección. Amor. Relaciones afectivas. Protección. Pasión. Unión.

Mensaje final:

Alguien debe realizar una elección muy difícil. La persona se encuentra como en una encrucijada y parece no tener claridad acerca de qué opción elegir. El tarot aconseja ser muy racional y no dejarse guiar ni por las emociones, ni por las opiniones de otros. La presencia del as de bastos sugiere que la decisión ya ha sido tomada. A partir de esa elección habrá un nuevo comienzo en la vida de esta persona. Las dudas han desaparecido y como producto de la claridad a la que se arriba, se toma acción con energía, determinación y muchísima pasión hacia el cumplimiento de un deseo. Todo indicaría que las cartas hablan de una unión amorosa, de formar una pareja. Lo que se terminará eligiendo es un amor verdadero que cuenta con la protección y bendición de Dios.